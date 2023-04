Zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai: Jetzt Lieblingsort fotografieren und „Siegen-Tag“ gewinnen!

(wS/red) Siegen 18.04.2023 | „Wir im Quartier“ lautet das Motto des Fotowettbewerbs, den die Stadt Siegen jetzt anlässlich des Tags der Städtebauförderung (Samstag, 13. Mai) gestartet hat. Über eine Online-Plattform können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab sofort bis zu zwei Fotos ihres Lieblingsortes im Siegener Stadtgebiet hochladen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen „Siegen-Tag“ für zwei Personen.

Der „Siegen-Tag“ als erster Preis beinhaltet eine Stadtführung sowie eine Hübbelbummler-Fahrt für zwei Personen. Platz zwei und drei erhalten ein „Siegen-Paket“ mit Give-Aways aus der Krönchenstadt. Die Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, unter https://pollunit.com/polls/tagderstaedtebaufoerderung_siegen möglich. Voraussetzung ist, dass sich der fotografierte Lieblingsort im Siegener Stadtgebiet befindet. Für das schönste Motiv kann nach Ablauf der Teilnahmefrist online abgestimmt werden, und zwar von Samstag, 13. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 31. Mai. Darüber hinaus stellt die Stadt Siegen die Teilnehmerfotos am Samstag, 13. Mai, am „Tag der offenen Uni“ der Universität Siegen auf dem Platz vor dem Unteren Schloss aus. An dem Aktionsstand kann dann ebenfalls über die Favoriten abgestimmt werden. Weitere Informationen finden Interessierte unter dem Gewinnspiel-Link sowie auf der städtischen Homepage www.siegen.de.

