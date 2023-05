„Auf Augenhöhe“: Fotokünstler Alexander Bazaniak präsentiert ausdrucksstarke Portraits im Kreuztaler Rathausfoyer

(wS/kr) Kreuztal 04.05.2023 | Bis 9. Juni zeigt der Kreuztaler Fotokünstler Alexander Bazaniak seine erste

Ausstellung im Kreuztaler Rathausfoyer. Unter dem Titel „Auf Augenhöhe“ zeigt er

knapp 20 Portraitfotos – großformatig, eindrucksvoll und ausdrucksstark. „Der

Ausdruck ist immer das Wichtigste bei meinen Fotografien. Ich bringe die Menschen

dazu, sich so zu zeigen, wie sie sind; ganz authentisch, ohne aufgesetztes Image,

mit ihrer wahren Persönlichkeit“, erläutert Bazaniak seinen Ansatz. Um genau das

mit seiner Kamera einzufangen, nimmt sich der Fotokünstler viel Zeit für den

Menschen vor seiner Linse: „Zu mir kommen auch Personen, die sich eigentlich nicht

gerne fotografieren lassen. Ihnen den Raum zu geben, ganz sie selbst sein zu

können, ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. So entstehen einzigartige Aufnahmen mit

viel Strahlkraft.“

Seit rund 25 Jahren ist Bazaniak mit Leidenschaft hinter der Kamera. Seine ersten

Schritte machte er in Form eines Praktikums und anschließend einer Arbeitsstelle bei

einem Fotografen, der sich auf Industrie- und Objektfotografie spezialisiert hatte.

„Dort habe ich sehr viel gelernt, aber auch schnell erkannt, dass ich Menschen

fotografieren möchte. Insbesondere Portraits finde ich spannend.“

Bürgermeister Walter Kiß: „Alexander Bazaniaks Fotografien sind sehr eindrucksvoll

– jedes einzelne Portrait hat eine ganz eigene Anmutung und vermittelt einen

Eindruck des einzigartigen Charakters der abgelichteten Person. Ich lade alle

Interessierten herzlich ein, die Ausstellung zu den üblichen Rathausöffnungszeiten

zu besuchen.“

Foto: Stadt Kreuztal