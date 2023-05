CVJM-Fahrradrallye am 08.06.2023 in Oberheuslingen

(wS/cv) Freudenberg 15. Mai 2023 | Der CVJM Oberheuslingen freut sich, die diesjährige CVJM-Fahrradrallye ankündigen zu dürfen, die am 8. Juni 2023 in Oberheuslingen stattfindet. Das beliebte Event, das eine lange Tradition hat, ist eines der größten CVJM-Events im Siegerland und lockt jedes Jahr Hunderte von Teilnehmern an.

Die CVJM-Fahrradrallye wird jährlich an Fronleichnam ausgetragen und von einem anderen Ortverein organisiert. In diesem Jahr wird Oberheuslingen die Ehre zuteil, Gastgeber dieser aufregenden Veranstaltung zu sein. Teilnehmen können Jungscharen im Alter von 9-13 Jahren aus verschiedenen Ortschaften im Siegerland.

Die Veranstalter erwarten eine Rekordteilnehmerzahl von mindestens 200 Kindern, die sich auf den Rundkurs durch die heimischen Wälder begeben und dabei verschiedene Stationen mit Spielen, Bibelquiz und Geschicklichkeitsübungen absolvieren werden. Am Nachmittag steht ein Crosslauf auf dem Programm, bei dem die Kinder eine kurze Waldstrecke so schnell wie möglich befahren und von Besuchern angefeuert werden.

Der Veranstaltungsplatz auf dem freien Feld wird der Mittelpunkt des Geschehens sein. Hier erwartet die Teilnehmer und Besucher eine Bühne mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm sowie ein vielfältiges Verpflegungsangebot. Die CVJM-Fahrradrallye bietet den Kindern einen besonderen Mehrwert an Gemeinschaft, Teamgeist, Sport und einem großartigen Erlebnis in der Natur.

„Wir freuen uns sehr, die CVJM-Fahrradrallye in Oberheuslingen ausrichten zu dürfen“, sagt Peter Müller, Vorsitzender des CVJM Oberheuslingen. „Es ist eine großartige Gelegenheit für die Kinder, neue Freundschaften zu schließen, ihre sportlichen Fähigkeiten zu zeigen und die Natur zu erkunden. Wir laden alle herzlich ein, vorbeizukommen und dieses spannende Event mitzuerleben.“

