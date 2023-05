Unfall zwischen PKW und Radfahrer – Ersthelfer leisten vorbildliche Hilfe

(wS/red) Siegen 15.05.2023 | Am frühen Montagabend ereignete sich ein Unfall auf der Giersbergstraße in Siegen. Eine Gruppe von Radfahrern war talwärts unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam. Der 29-jährige Fahrer des Autos hatte vor, nach links in die Vinckestraße abzubiegen, jedoch übersah er die vier Männer, die laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit den Berg hinabfuhren.

Leider konnte einer der jungen Männer einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nachdem erste notärztliche Versorgungsmaßnahmen am Unfallort durchgeführt wurden, wurde der Radfahrer umgehend ins Jung Stilling Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Es wird untersucht, ob der Zusammenstoß hätte vermieden werden können, wenn die Radfahrer den steilen Berg langsamer hinuntergefahren wären. Hierbei stellt sich die Frage, ob möglicherweise eine zu hohe Geschwindigkeit der Fahrradfahrer eine Rolle bei dem tragischen Vorfall spielte.

Trotz des Unglücks ist es jedoch wichtig zu erwähnen, dass Ersthelfer vorbildlich gehandelt haben und sich sofort um die Unfallbeteiligten kümmerten, bis der Rettungsdienst und die Polizei am Unfallort eintrafen.

Eine weitere wichtige Information, die im Zusammenhang mit dem Unfall erwähnenswert ist, betrifft die Schutzmaßnahmen des Radfahrers. Glücklicherweise trug der verunglückte Radfahrer einen Helm, was dazu beigetragen hat, dass der Radfahrer trotz des starken Aufpralls und anschließenden Sturz auf den Boden keine Kopfverletzungen davon getragen hat