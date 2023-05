Traditionelles Vogelschießen am Vatertag im Schützenverein St. Josef Brachbach

(wS/red) Brachbach 15.05.2023 Am kommenden Vatertag findet im idyllischen Brachbach das traditionelle Vogelschießen des Schützenvereins St. Josef statt.

Der Schützenverein St. Josef Brachbach, bekannt für seine herzliche Gastfreundschaft, lädt alle Interessierten dazu ein, dem Wettstreit beizuwohnen und das Spektakel zu genießen. Das Vogelschießen findet im Freien statt, was den Besuchern eine freie Sicht auf das Geschehen ermöglicht.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Gäste aus nah und fern bei uns begrüßen zu dürfen“, so der Verein. „Unser Vogelschießen ist ein traditionelles Ereignis, das nicht nur den sportlichen Wettbewerb in den Vordergrund stellt, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Miteinander. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen und gemeinsam den Tag zu verbringen.“

Das Vogelschießen bietet auch die Möglichkeit, aktiv am Wettbewerb teilzunehmen. Mutige Besucher können sich an den Schießständen versuchen und ihr Geschick unter Beweis stellen. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen lassen möchten, stehen Plätze zum Zuschauen und Anfeuern bereit.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Der Schützenverein St. Josef Brachbach freut sich auf zahlreiche Besucher und eine gelungene Veranstaltung. Das Vogelschießen findet am Ende der Findlingstraße in Brachbach statt.

Fotos: Verein

