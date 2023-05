Schwere Kollision auf der Eisenstraße: Rettungswagen und Hubschrauber im Einsatz

(wS/red) Benfe/Siegquelle 16.05.2023 | Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es heute am späten Nachmittag im Bereich der Siegquelle, auf der Eisenstraße am Abzweig nach Benfe.

Dazu mussten drei Rettungswagen, die Feuerwehren der Stadt Netphen und die Löschgruppe Feudingen, sowie der Rettungshubschrauber und mehrere Polizeistreifen ausrücken. Außerdem war der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein im Einsatz.

Glücklicherweise stellte sich hinterher alles glimpflicher heraus, als es zunächst zu vermuten war.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 26-jährige Frau aus dem Wittgensteiner Land mit ihrem Kind über die Eisenstraße von Volkholz kommend in Richtung Lützel unterwegs. Ein 32 jähriger Mann befuhr zur selben Zeit den Bereich und wollte die Eisenstraße von Benfe kommend in Richtung Walpersdorf queren.

Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt der jungen Mutter und im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei landeten beide Unfallfahrzeuge neben der Straße: Der weiße Pkw des Unfallverursachers fuhr einige Meter in einen unbefestigten Bereich, ehe er zum Stehen kam.

Der Polo der jungen Mutter blieb ebenfalls neben der Straße in einem Wiesenstück stehen. Die junge Frau und ihr Kind wurden beim Unfall glücklicherweise nicht sehr schwer verletzt, kamen aber dennoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Beschwerden von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus seinem Fahrzeug gerettet und anschließend mit Rettungswagen und Notarzt des Hubschraubers in ein Siegener Krankenhaus gefahren. Der Hubschrauber, der in unmittelbarer Nähe auf einer Wildwiese gelandet war, konnte leer zurück fliegen.

Die Kreuzung zum Abzweig nach Benfe blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Fotos: wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier