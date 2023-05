TuS Ferndorf: Sebastian Schöneseiffen verlässt den TuS

(wS/red) Ferndorf 16.05.2023 | Sebastian Schöneseiffen verlässt den TuS Ferndorf im Sommer



Sebastian Schöneseiffen, seit Juli 2022 hauptamtlicher Assistent der Geschäftsführung des TuS Ferndorf, wird seinen zum Juni 2023 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern.

Schöneseiffen, der nach seinem verletzungsbedingten Karriereende im vergangenen Sommer ins Management des Siegerländer Traditionsvereins einstieg, möchte sich beruflich verändern und informierte den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der TuS Ferndorf Handball GmbH von seiner Entscheidung.

Geschäftsführer Dirk Stenger bedauert den Abgang: „Wir hätten gerne weiter mit Sebastian zusammen gearbeitet. Daher ist es schade, dass er eine neue Herausforderung außerhalb des Handballs sucht.

Ich möchte mich bei Sebastian ausdrücklich für sein Engagement bedanken. Er hat durch seine Arbeit dazu beigetragen, dass sich unser Verein auch in dieser Spielzeit weiterentwickelt hat. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.“

„Die Entscheidung ist mir keineswegs leicht gefallen, denn der Handball war, ist und wird immer meine große Leidenschaft sein. Ich habe mich beim TuS sehr wohl gefühlt.

In Zukunft möchte ich mich aber beruflich neu orientieren und einer Herausforderung außerhalb des Profisports nachgehen. An dieser Stelle möchte ich mich beim Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der TuS Ferndorf Handball GmbH, sowie dem Team und dem Umfeld für die vertrauensvolle und positive Zusammenarbeit in den vergangenen knapp 12 Monaten bedanken“, so der gebürtige Bonner zu seinem Abschied.

