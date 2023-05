„Wilden bewegt sich“ – Sport- und Spielfest des VfB Wilden am 18. Mai 2023

(wS/vfb) Wilnsdorf 14.05.2023 | „Wilden bewegt sich“ – Unter diesem Motto steht das Sport- und Spielfest, das der VfB Wilden am Donnerstag, 18. Mai 2023, erstmals nach der Pandemie-Pause wieder auf der Artur-Reichmann-Sportanlage in Wilden ausrichtet.

Los geht es diesmal bereits um 10.00 Uhr mit dem traditionellen „Straßenfußballturnier“, einem offenen Fußballturnier Wildener Dorfmannschaften auf dem Kunstrasen der Wildener „Arena“.

Auf dem Programm stehen Vorführungen von Sportgruppen des VfB Wilden, Jugendfußballspiele und eine Kinderolympiade. Besondere Angebote für Kinder sind daneben eine große Hüpfburg, Kinderschminken und der neu gestaltete Spielplatz.

Ab ca. 12.15 Uhr serviert die Freiwillige Feuerwehr Wilden ihre beliebte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Nachmittags wartet u.a. ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Für das leibliche Wohl wird insgesamt bestens gesorgt.

Nach fast 2 1/2 Jahren Bauphase ist auch die unter der federführenden Bauherrschaft der Gemeinde Wilnsdorf erfolgte Modernisierung und Erweiterung des Sportheims ebenso abgeschlossen wie weitere Baumaßnahmen des Vereins. Am Festtag steht die komplette Sportanlage für die Sportlerinnen und Sportler sowie die Festgäste zur Verfügung. Aus diesem Anlass wird Bürgermeister Hannes Gieseler gegen ca. 13 Uhr das fertiggestellte Sportheim offiziell an den Verein übergeben.

Mit dem Sport- und Spielfest möchte der VfB Wilden zugleich allen DANKE sagen, die die großen Bauprojekte unterstützt haben. Zu dem Sport- und Spielfest „Wilden bewegt sich“ lädt der VfB Wilden herzlich ein. Infos auch unter www.vfb-wilden.de.

