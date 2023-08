28-Jähriger begeht zahlreiche Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

(wS/ots)

31.08.2023 | In den letzten Monaten ist es vermehrt zu Diebstahldelikten aus Kraftfahrzeugen gekommen. Dies galt insbesondere für den Bereich der Siegener Oberstadt.

Im Zuge der Ermittlungen durch die hiesige Kriminalpolizei (KK 5) geriet ein 28-Jähriger Mann aus Siegen in das Visier der Ermittler. Diesem konnten bereits zahlreiche Taten nachgewiesen werden. Ziel des 28-Jährigen waren in der Regel unverschlossene Fahrzeuge. So konnte er jeweils ohne großen Aufwand an die Beute gelangen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen, dass der schnelle Erfolg der Täter häufig durch leichtsinniges Verhalten der Fahrzeughalter begünstigt wird. Oftmals stellen diese die Fahrzeuge unverschlossen oder mit geöffneten Fenstern ab. Auch werden Wertsachen im unmittelbaren Blickfeld abgelegt.

Hier einige einfache Tipps, wie Sie Ihr Hab und Gut schützen können – Getreu dem Motto: „Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!“

- Lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen

- Nehmen Sie wertvolle und schützenswerte Gegenstände, wie zum Beispiel Ausweise, Handtaschen, Laptops, Mobiltelefone und ähnliches mit

- Sperren Sie Ihr Fahrzeug nach jedem Verlassen ordnungsgemäß ab

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, in bewachten oder frequentierten Bereich ab.