CVJM Burbach erhält 5.000 Euro für neue Heizungsanlage

(wS/vob) Burbach 29.08.2023 | „Der nächste Winter kann kommen. Das CVJM-Haus in Burbach ist jedenfalls gut für die kalte Jahreszeit gerüstet. Für eine neue Heizungsanlage spendete der Regionalbeirat Siegerland dem Verein 5.000 Euro. Vertreter des Regionalbeirats Siegerland, der Volksbank und des CVJM trafen sich am Vereinshaus im Gassenweg.

„Es war uns ein wichtiges Anliegen, den CVJM zu unterstützen, damit der Verein seine Arbeit in angemessener Umgebung weiterführen und somit auch die Jugend im Ort unterstützen kann“, sagte Kristina Bösch, Mitglied des Regionalbeirats Siegerland bei der Besichtigung der neuen Heizungsanlage in Burbach. Zusammen mit dem Regionalbeiratsvorsitzenden Wolfgang Narjes und dem Volksbank-Bereichsleiter Bernd Schöler besuchte sie den CVJM in seinen Räumlichkeiten und machte sich ein Bild vom Vereinsheim.

„Das CVJM-Haus fungiert als Zentrum für verschiedene Veranstaltungen, Gruppen und Projekte. Damit ist es ein bedeutender Treffpunkt für viele Burbacher. Umso wichtiger war es, die Heizungsanlage zu ersetzen. Vielen Dank an den Regionalbeirat für die Unterstützung!“, bedankte sich Elisabeth Fley, erste Vorsitzende des CVJM Burbach. Das heutige Vereinsheim stammt aus den sechziger Jahren, daher war eine neue Heizung längst fällig. Im Januar 2022 übernahm der Verein das Gebäude von der Evangelischen Gemeinschaft Burbach. Bei der Besichtigung der neuen Anlage erklärten die Vorsitzende und ihr Kollege Christof Quandel, dass eine Hybrid-Heizung angeschafft wurde. Die Kombination aus Gas und Wärmepumpe lässt sich sehr gut auf die Nutzung des Hauses abstimmen.

„Der Christliche Verein Junger Menschen in Burbach engagiert sich für Kinder und Jugendliche. Jungscharen von Mädchen und Jungen, die Gruppe RESET (Jugendliche von 13 bis 25 Jahren) und eine Fußballgruppe werden vom Verein organisiert. Damit aber nicht genug. Auch Ältere bringen sich im Posaunenchor, einer Motorradgruppe und der Bibelstunde ein. Hinzu kommen Feste und Weihnachtsaktionen, bei denen der CVJM nicht aus der Dorfgemeinschaft wegzudenken ist.

„Der Regionalbeirat bezuschusste die Anschaffung der neuen Heizung mit 5.000 Euro. Das Gremium ist mit verschiedenen Projekten aktiv an der Förderung der Region beteiligt. Sein Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee stärker erlebbar zu machen. In sechs Regionalbeiräten im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank Südwestfalen sind jeweils zwölf Mitglieder tätig und nehmen zu aktuellen Themen die Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf, um beratend Anregungen zu geben.“

(v.l.n.r. Bernd Schöler, Bereichsleiter der Volksbank, Wolfgang Narjes, Vorsitzender des Regionalbeirates, Christof Quandel, CVJM Burbach, Elisabeth Fley, Vorsitzende des CVJM Burbach, Kristina Bösch, Mitglied Regionalbeirat)