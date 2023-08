Rund 100.000 Besucher: 6. Siegener Stadtfest „flashte“ Publikum über drei Tage

(wS/si) Siegen 28.08.2023 | War der Blick zum Regenhimmel am Freitagnachmittag noch verhalten, „flashte“ schon wenige Stunden später das größte Open-Air-Ereignis der Region das Publikum – und auch die Regenschauer am Sonntagnachmittag taten der guten Stimmung keinen Abbruch: „Der ,Publikumsmagnet‘ Stadtfest zog in diesem Jahr erneut rund 100.000 große und kleine Gäste in die Innenstadt. Die Organisatoren des Stadtfest haben wieder alles gegeben, und das merkt das Publikum, wie ja auch die Besucherzahlen zeigen“, zog Bürgermeister Steffen Mues erste Bilanz.

Zum Auftakt erlebte das 6. Stadtfest einen in Siegen bislang wohl einmalig großen „Flashmob“. Mehr als 1.000 große und kleine Besucherinnen und Besucher versammelten sich zur Uraufführung des Jubiläums-Songs „Siegen, Du bist das Krönchen für mich“ auf der Siegbrücke, weitere 400 im Bereich Bahnhofstraße. Gemeinsam mit rund 200 Sängerinnen und Sängern des Projektchors um Komponist Dieter Falk verwandelte sich der Bereich in ein wogendes, klatschendes und singendes Meer aus Menschen. Schon vor der offiziellen Eröffnung des Stadtfestes am Samstagmittag um 13.00 Uhr auf der Bühne Siegbrücke mit dem eigens komponierten Festmarsch des Siegener Blasorchesters und dem traditionellen Fassanstich war Bürgermeister Steffen Mues begeistert: „Die Premiere des Kampagnen-Songs wurde vom Publikum fantastisch angenommen und war sicher nicht nur eines meiner Highlights. Diese Bilder von friedlich singenden und feiernden Menschen sind ein toller Auftakt für das 800-Jahr-Stadtjubiläum. Ein mehr als vielversprechender Vorgeschmack auf unser Jubiläumsjahr 2024.“

Allein am Freitagabend besuchten rund 15.000 Menschen das Stadtfest ohne „besondere Vorkommnisse“; Security, Polizei und Sanitätsdienst meldeten einen ruhigen Einsatzabend. Am Abend kamen im Bereich vor der Sparkassen-Bühne rund um das Kölner Tor Tausende zum Feiern zusammen, auch das „Willer Watz“-Technoevent zog viele überwiegend junge Menschen zum Feiern und Tanzen auf den Unteren Schlossplatz.

Am Samstag strömten mehr als 53.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Bis Mitternacht zählte der Rettungsdienst nur wenige Einsätze, es gab eine kurzfristige Sperrung des Schlossplatzes am späten Samstagabend aufgrund der Besucherandrangs.

Auch die Wetterlage hatte die Sicherheitszentrale des Stadtfestes kontinuierlich im Blick.

„Die familienfreundliche Programm-Mischung ist beim Publikum wieder super angekommen. Viele Hunderte Künstlerinnen und Künstler und Tauende Besucherinnen und Besucher haben gezeigt, dass sie Kultur können und wollen. Der ,Flashmob‘ zum neuen Krönchen-Song war einfach toll von Siegen“, gab Veranstaltungsleiterin Astrid Schneider von KulturSiegen den Dank des gesamten 50-köpfigen Organisationsteams hinter dem Stadtfest an das Publikum zurück.

Das reichhaltige und kostenlose Bühnenprogramm ist das besondere Merkmal des Siegener Stadtfestes: mit einem inhaltlichen Akzent auf Akrobatik, Walk-Acts, Comedy und Straßentheater, Aktionen der Siegener Händlerschaft und einer großen Bühne für die heimischen Chöre und Tanzgruppen am Sonntag mit insgesamt rund 50 Bands. Das Siegener Stadtfest ist auch das jährliche Schaufenster beziehungsweise die Plattform, auf der sich Vereine, Institutionen, Händler und Gastronomen den Menschen aus der Region vorstellen.

Bürgermeister Steffen Mues dankte in seiner Eröffnung dem Veranstalterteam von KulturSiegen für die Planung und Organisation sowie den Sponsoren, die 100 Stunden Live-Musik und Live-Programm auf fünf Bühnen und mehr als 100 Info-, Aktions- und Verkaufsstände möglich machten: Westenergie, Sparkasse Siegen, SVB, Krombacher Brauerei, Kommunale Entwicklungsgesellschaft, Stadtmarketing Siegen GmbH sowie der Siegener Zeitung und Radio Siegen.

In gleicher Weise galt der Dank den vielen Helferinnen und Helfern von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk sowie den vielen engagierten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Bühnen. Ehrenamtliche Hilfskräfte unterstützen außerdem den Rettungsdienst. Im Rahmen der Eröffnung ehrte Bürgermeister Steffen Mues auch die Siegerinnen und Sieger der diesjährigen „Stadtradel“-Aktion. Steffen Mues: „Das Stadtfest stärkt unsere Stadt, denn es schafft einen Raum und Zeit für persönliche Begegnungen und gemeinsames Feiern. Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch den gesellschaftlichen Zusammenhang.“

Unter dem Motto „Vermeiden, Vermindern, Kompensieren“ setzten die Veranstalter das Ziel eines klimaneutralen Stadtfestes mit zahlreichen Maßnahmen um, unter anderem mit grünem Strom und mehr regionalen Standbetreibern im Bereich Gastronomie als im Vorjahr. Auch wurde das Mobilitätsangebot ausgebaut, mit kostenlosem Transport auf Sonderlinien und im Linienverkehr innerhalb des Altkreises Siegen. Nach ersten Schätzungen nahmen etwa 20.000 Gäste den Bus, um in die Innenstadt und wieder nach Hause zu kommen. „Im letzten Jahr, als es lediglich Shuttlebusse gab, zählte die VWS am Veranstaltungswochenende rund 8.000 Fahrgäste. Die Ausweitung des kostenlosen Angebots auf den Linienverkehr hat somit deutlich mehr zum Umsteigen auf den ÖPNV bewogen“, so Astrid Schneider.

Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Umwelt, klimafreundliche Mobilität, Natur oder Nachhaltigkeit beantworteten zum Beispiel die städtische Stabsstelle Klimaschutz, der Energieverein oder der ADFC. Am Stand der Stadt Siegen informierte unter anderem die Leitung der Stadtreinigung zum Thema Sauberkeit und die städtische Sauberkeitskampagne unter dem Titel „Sauber bleiben“, insbesondere zum Thema „Zigarettenkippen“.

Um den Abfall zu trennen, stellte die Stadtreinigung insgesamt 90 Mülltonnen für Restabfall, Altpapier und Pappe sowie Bioabfall auf. Insgesamt wurden bis Sonntagmittag rund 5 Tonnen Müll aufgenommen.

Vor und hinter den Kulissen sorgten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Feuerwehr, Stadtreinigung, Ordnungsamt und dem Bauhof Straßenunterhaltung für den reibungslosen Ablauf des Mega-Festes. Der Außendienst des Ordnungsamtes war über das ganze Wochenende in voller Besetzung im Einsatz. Für die Veranstalterin waren Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma im Dienst. Während der Veranstaltungstage waren durchweg Zweier-Teams der Stadtreinigung unterwegs, um groben Müll zu entfernen und die vollen Mülltonnen zu leeren. Zwei kleine Kehrmaschinen, ein Müllsammelfahrzeug sowie insgesamt 32 Mitarbeiter der Stadtreinigung reinigten die Flächen, Straßen und Plätze am Samstag und Sonntagmorgen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs Straßenunterhaltung stellten im Vorfeld unter anderem rund 400 Meter Absperrgitter, 60 Bauzaun-Elemente mit Betonfuß, rund 40 Baken sowie massive Beton-Absperrelemente auf. Am Sonntagabend ab 20.00 Uhr beginnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung mit einer großen und kleinen Kehrmaschine mit der Reinigung der Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der Sandstraße, der Kölner Straße, der Koblenzer Straße und der Hindenburgstraße. Bis zum Berufsverkehr am Montag Früh sind dann auch die letzten Reste des Stadtfestes wieder verschwunden.