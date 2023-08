Das selbstgebaute Entenhaus wurde an das Tierheim Siegen gespendet

(wS/th) Siegen 28.08.2023 |Kürzlich hatte die AWO Werkstatt in Deuz einige der Patienten:innen aus der Kinder und Jugendpsychiatrie der DRK Kinderklinik Siegen zu Gast. Gemeinsam bauten sie mit den Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der AWO Werkstatt ein Entenhaus aus Recycling-Resten. Das fertig gestellte Entenhaus wurde nun am 24.08.2023 an das Tierheim in Siegen übergeben und hat vor Ort einen schönen Platz in der Nähe des Ententeichs gefunden. Jetzt haben die Enten ein tolles Haus namens Entenhausen und das sogar mit einem ausklappbaren Dach. Das Tierheim Siegen freut sich sehr über die Spende des Entenhauses, da die Enten den Unterschlupf sehr gut gebrauchen können.

Zusammen wurde ein schöner Platz für das Entenhaus im Tierheim Siegen gefunden.

