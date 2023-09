Literaturpflaster: Kleines Land mit literarischer Begeisterung

(wS/bb) Bad Berleburg 20.09.2023 | Die Literatur Sloweniens war Neuland für Prof. Ralf Schnell. Um in selbige im Rahmen des Literaturpflasters einzuführen, hat er sich jedoch gerne eingelesen. „Je mehr ich gelesen habe, desto begeisterter war ich. Die Literatur dieses kleinen Landes mit nur zwei Millionen Einwohnern ist sehr interessant“, erklärte er im Rahmen der Veranstaltung in Bad Berleburg. Jährlich erscheinen im Gastland des Berleburger Literaturpflasters – genauer in den slowenischen Verlagen – über 3500 Bücher. „Die Lyrik nimmt dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein“, erläuterte Ralf Schnell.

Die moderne slowenische Literatur sei im Kontext ihrer jungen Geschichte der slowenischen Republik zu betrachten. Die beeindruckende Literatur beschäftigt sich mit den Auswirkungen des zweiten Weltkriegs, dem Zerbrechen Jugoslawiens und der Entstehung der Demokratie im selbständigen Staat. Mit einer Vielzahl an Romanen, die Ralf Schnell an diesem Abend vorstellte, machte er dem Publikum Appetit auf die moderne slowenische Literatur. Begeistert zeigte sich der frühere Schirmherr des Literaturpflasters von der Auswahl der Autorinnen und Autoren, die zum Literaturpflaster „Slowenien“ in Bad Berleburg erwartet werden. So fand die von ihm vorbereitete Literaturliste auch reißenden Absatz beim Publikum, um weiter lesen zu können.

Für das Team des Berleburger Literaturpflasters bedankte sich Rikarde Riedesel beim Gastgeber des Abends, dem Apotheker Karsten Wolter, der seit Jahren die Einführung als Veranstaltung „Literatur auf Rezept“ unterstützt. Seit einigen Jahren findet diese stets im Museum am Rothaarsteig in Bad Berleburg statt – nicht nur mit mehr Platz für die Gäste, sondern auch mit einem spektakulären Ausblick auf die Stadt der Dörfer und einem tollen Ambiente mitten im Museum. Das Publikum dankte Prof. Ralf Schnell seinen Vortrag mit anhaltendem Applaus und nutze im Anschluss die Möglichkeit zum Gespräch mit dem Referenten und dem Stöbern in der reichhaltigen Auswahl des Büchertisches der Buchhandlung MankelMuth.

Prof. Ralf Schnell gab eine interessante Einführung in die Literatur des Literaturpflaster-Gastlandes Slowenien – und begeisterte dabei das Publikum.

Foto: Stadt Bad Berleburg