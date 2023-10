Besuch der Bürgermeisterin bei der netgo Unternehmensgruppe

(wS/fr) Freudenberg 16.10.2023 | Bürgermeisterin Nicole Reschke besuchte kürzlich die seit April 2021 am Standort vertretene netgo Unternehmensgruppe in der Hommeswiese.

Zunächst als CSM MeinSystemhaus GmbH angesiedelt, erfolgte kurze Zeit später die Angliederung an die netgo Mitte GmbH. Das Unternehmen tritt als ganzheitlicher IT- Dienstleister auf und bietet seinen Kunden modernste Cloud-Dienste, IT-Infrastruktur, Support-Leistungen sowie Cybersecurity an.

Zu den Kunden zählen Unternehmen aus allen Branchen, die außer den Support Leistungen auch den strategischen Ansatz schätzen. „Als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner bieten wir innovative und wirtschaftliche IT-Lösungen. Kunden erhalten von der Analyse über die Planung, Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme von IT-Systemen bis hin zur Wartung alles aus einer Hand. Das Dienstleistungsangebot erweitert sich dabei laufend“, so Vertriebsleiter Björn Trapp.

Bei einem Rundgang zeigt Herr Trapp die neu gestalteten Räumlichkeiten in der Hommeswiese 136. Das Objekt diente zuvor als Firmensitz des IT-Systemhauses Stemmer/Bechtle und erhielt eine komplette Runderneuerung. Herr Trapp berichtet, dass die Renovierung drei Monate gedauert habe. Stolz sei er auf sein Team, dass beim Umbau tatkräftig angepackt habe. Weitere energetische Sanierungen werden fortlaufend umgesetzt.

Die netgo Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Freudenberger-Team besteht aus 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende.

Um die kontinuierliche Weiterentwicklung als zukunftsorientiertes und stetig wachsendes Unternehmen sicherzustellen, sucht die netgo fortlaufend weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzt verstärkt auf Ausbildung (Link zu den Stellenangeboten der netgo: Karriereseiten).

„Es ist gut zu wissen, dass die ansässigen Firmen auf starke IT-Dienstleister zurückgreifen können. Anforderungen werden immer komplexer und der Anspruch an Datensicherheit ist enorm“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

v. l. Bürgermeisterin Nicole Reschke und Vertriebsleiter Björn Trapp.

