Maik Wagner von Hees Bürowelt triumphiert als Deutscher Meister im E-Handwerk 2023

(wS/he) Siegen 24.11.2023 | Die Deutsche Meisterschaft im E-Handwerk brachte für die Hees Bürowelt 2023 erneut einen Deutschen Meister hervor: Maik Wagner ist der beste Informationselektroniker des Landes. Es ist bereits der siebte Bundessieg, den das Ausbildungsunternehmen im Laufe der letzten 25 Jahre feiert.

Beim Prüfungsthema Telekommunikationsanlagen konnte der gelernte Informationselektroniker trotz des ihm fachfremden Themas seine erlangten Kompetenzen voll ausspielen und überzeugte auf der ganzen Linie. Als einziger der drei Teilnehmer erreichte er die erforderliche Hürde von 82 Prozentpunkten.

Der Bundessieger durfte sich bei der Siegerehrung dann nicht nur über Medaille und Urkunde, sondern auch über attraktive Präsente freuen: einen 1000 Euro Weiterbildungs-Gutschein, einen Gutschein für einen Besuch in der VIP-Loge des FC Bayern München sowie einen hochwertigen Werkzeugkoffer.

Gregor Kölsch, der die Wettbewerbsteilnehmer als HEES-Ausbildungsleiter begleitet, lobt die Platzierung in höchsten Tönen: „Die Leistung von Maik Wagner in diesem Jahr kann man gar nicht

hoch genug einschätzen. Es war nicht gerade ein Selbstläufer, da die Messlatte in diesem Jahr von der Prüfungskommission sehr hochgesteckt wurde und das Prüfungsthema auch fernab von seinem Arbeitsalltag lag. Wir freuen uns umso mehr, dass wir die Früchte unserer hervorragenden Ausbildung trotz dieser Herausforderung beim Wettbewerb ernten konnten und gratulieren Maik Wagner ganz herzlich.“

von links: Jörg Schmidt (Leiter Technik), Sebastian Leipold (Geschäftsführer), Gregor Kölsch (Ausbildungsleiter) und Florian Leipold (Geschäftsführer) beglückwünschen Bundessieger Maik Wagner (2. von rechts). Foto: Hees Bürowelt