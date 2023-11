Nach Cyber-Angriff: Notfallinformationen der Stadtverwaltung Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 03.11.2023 |

Nach dem Cyber-Angriff auf den IT-Dienstleister Südwestfalen IT kommt es derzeit

zu Einschränkungen bei den 72 Mitgliedskommunen aus dem Verbandsgebiet

Südwestfalen. Auch die Stadt Hilchenbach ist nicht wie gewohnt erreichbar.

Sobald die Not-Homepage www.hilchenbach.de freigeschaltet ist, finden

Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger dort vorübergehend alle wichtigen

Informationen wie die verfügbaren Dienstleistungen, Telefonnummern und E-Mail-

Adressen der Stadtverwaltung. Auch auf den städtischen Social-Media-Kanälen

Facebook und Instagram werden die aktuellen Entwicklungen wie Erreichbarkeiten

regelmäßig ergänzt.

Das Rathaus ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet:

Montag und Donnerstag: 8:30 bis 16:00 Uhr

Dienstag und Freitag: 8:30 bis 12:00 Uhr

Mittwoch: 8:30 bis 18:00 Uhr



Telefonische Erreichbarkeit:

 Notfall-Hotline für Bürgerinnen und Bürger (während der Dienstzeiten):

0176 1189 6591 und 0176 1189 6594

 Wasserversorgung: (02733) 86 9916

 Abwasserversorgung: (02732) 20 3967

 Baubetriebshof: 0176 1189 6588

 Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft: 0175 621 0282

Die folgende Liste der möglichen Dienstleistungen ist ab Montag, 6. November,

gültig und wird regelmäßig aktualisiert:

Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus

Wilhelmsburg:

 Archiv geöffnet, Anfragen und Beratung

 Bücherei geöffnet: Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich, Bücherkisten

für Kitas und Schulen

 Museum geöffnet

 Fördermanagement: Beratung zu Förderprogrammen

 Wirtschaftsförderung: Beratung

 Stadtmarketing und Tourismus: touristische Beratung und Information; Verkauf

von Einkaufsgutscheinen und touristischen Artikeln (nur Barzahlung!); Planung

Weihnachtsmarkt läuft

E-Mail: stadtentwicklung@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6592

Kultur:

 Gebrüder-Busch-Kreis geöffnet und erreichbar auf www.gbk-kultur.de, per E-

Mail an info@gbk-kultur.de, Telefon (02733) 53350

 Veranstaltungen finden wie geplant statt

 Ticketverkauf über ProTicket

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

 Wildschaden-Meldung entgegennehmen

 Schankerlaubnis

 Plakatierung

 Verkauf von Hundekotbeutel und Bioabfalltüten

 Herausgabe von Steuerformularen und Abfallkalender

 Herausgabe von Stadtplänen und Fahrplänen

 Fundsachen

 Ausgabe von bereits beantragten Dokumenten (Personalausweis und

Reisepass)

 Lebensbescheinigungen

 Beglaubigungen

 Entgegennahme von Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und –

abmeldungen

 Hundean- und -abmeldungen

 Fischereischeinanträge

 Führungszeugnisse können direkt beim Bundesamt für Justiz beantragt

werden

 Untersuchungsberechtigungsscheine können nur online beantragt werden

E-Mail: buergerbuero@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6591

E-Mail: ordnung@hilchenbach.net

Telefon: 0160 9168 5279

Standesamt:

 Sterbefälle und Geburten müssen persönlich mit allen Unterlagen im

Rathaus angezeigt werden; Bescheinigung über Zurückstellung wird

ausgehändigt

 Anmeldungen Eheschließungen

 Eheschließungen finden statt

 Vaterschaftsanerkennung

E-Mail: standesamt@hilchenbach.net

Telefon: 0160 9168 5279

Fachdienst Bautechnik und Bauverwaltung

 Auskunft Planungsrecht (eingeschränkt möglich)

 Anliegen der Abfallentsorgung auf schriftliche Anfrage möglich

E-Mail: bautechnik@hilchenbach.net oder bauen@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6596

Fachdienst Bildung, Generationen und Sport

 Kinder- und Jugendbüro: Angebote finden statt; Informationen auf www.kjb-

angebote.de

 Ehrenamt/Senioren/Menschen mit Behinderung: Aushändigen von Vordrucken

und Broschüren, Beratung

E-Mail: bildung@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6589

Fachdienst Soziales und Integration

 Entgegennahme und Aushändigung von Anträgen

o Neuanträge und Weiterbewilligung für Grundsicherung im Alter und

Erwerbsunfähigkeit

o Sozialhilfe

o Bestattungskosten

o Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

o Asylbewerberleistungen

o Wohngeld

o Lastenzuschuss

o Bildung und Teilhabeleistungen

o Schwerbehindertenausweise

o Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung

o Rentenantragstellung (nach Termin)

o Reuter-Stiftung

 Ausstellung von Ersatzbescheinigungen für Krankenscheine Asylbewerber

 Beratung in allen Angelegenheiten

 Soziale Betreuung Migranten

E-Mail: soziales@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6577 oder 0176 1189 6584

Referat – Organisation, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungsdienst

und Ratsarbeit

 Presseinformationen und -anfragen

 Sitzungsdienst: Anfragen und Anträge der Fraktionen werden

entgegengenommen; bis auf Weiteres sind diese in ausgedruckter Form im

Rathaus abzugeben

E-Mail: referat@hilchenbach.net

Telefon: 0176 1189 6594

Finanzen/Stadtkasse

 Bestattungen

 Hundeab- und -anmeldungen

 Ausgabe von Hundesteuermarken

 Versicherungsschäden melden/regulieren

 Geldbeträge annehmen, Überweisungen tätigen

Alle Zahlungen an die Stadt müssen weiterhin geleistet werden! Die Pflichttermine

sind einzuhalten!

Die städtischen Abbuchungen zur Ratenfälligkeit (15. November) erfolgen in der

Höhe der Ratenfälligkeit zum 15. August. Etwaige Differenzen werden zu einem

späteren Zeitpunkt verrechnet.

Rechnungen sind postalisch einzureichen.

E-Mail: finanzen@hilchenbach.net

Stadtwerke

Betrieb läuft wie gewohnt

Telefon: 0160 9923 4377 oder 0171 777 4761

E-Mail: stadtwerke@hilchenbach.net

Baubetriebshof

Betrieb läuft wie gewohnt

Telefon: 0176 1189 6588

E-Mail: bauhof@hilchenbach.net