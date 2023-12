Anmeldefrist verlängert: Jetzt noch für Ehrenamtsmesse im Sommer bewerben!

(wS/si) Siegen 14.12.2023 | Im Jubiläumsprogramm „800 Jahre Siegen“ darf das Ehrenamt nicht fehlen! Deshalb findet am Samstag, 13. Juli 2024, die zweite Siegener Ehrenamtsmesse auf dem Bismarckplatz und in der

Bismarckhalle in Weidenau statt. Siegener Vereine, die ihre Arbeit auf der Messe vorstellen möchten, können sich noch bis Ende Januar anmelden.

Bei der Premiere der Siegener Ehrenamtsmesse im Jahr 2022 präsentierten sich rund 50 Vereine, dazu gab es Workshops für und von den Mitgliedern sowie ein buntes Bühnenprogramm für die Besucherinnen und Besucher. Im Siegener Geburtstagsjahr soll die Messe größer ausfallen – so wird es zusätzlich zu den Infoständen unter anderem eine Bühne und eine Aktionsfläche auf dem Bismarckplatz geben. Vereine, die an einer Teilnahme

interessiert sind, können sich bis einschließlich Mittwoch, 31. Januar 2024, bei der Stadt Siegen melden. Ein entsprechendes Anmeldeformular findet sich auf der städtischen Notfall-

Homepage unter www.siegen-stadt.de. Ansprechpartnerin ist Pia Irle, Telefon: 0271 404 1239, E-Mail: p.irle@siegen-stadt.de .



