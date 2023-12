FDP-Fraktion zur Nationalparkbewerbung und Wisente: Lasst es uns nicht „vergeigen“!

(wS/fdp) Siegen 14.12.2023 | Die Diskussion um den Nationalpark wird in Siegen-Wittgenstein offen diskutiert. Stellungnahmen vonInteressensvertretern gehen gerade bei der Kreisverwaltung ein. Aber, so betont die FDP Kreistagsfraktion, sind die meisten Stellungnahmen – anders als in anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen – zu mindestens neutral formuliert. Ablehnung kommt vom Waldbauernverband und aus der Landwirtschaft. „Hier sind aber auch falsche Annahmen noch im Raum“, meint der Fraktionsvorsitzende Guido Müller. Bemerkenswert ist die Offenheit der Industrie- und Handelskammer, die erst einmal die Beratungen und Konkretisierungen abwarten will. „Das deckt sich mit der Mehrheitsmeinung im Kreistag. Erst einmal muss man sich mit den Bedingungen auseinandersetzen. Ein Nationalpark in Siegen-Wittgenstein entspricht auch dem Wunsch vieler Menschen in der Region, die neben sicheren Arbeitsplätzen und Wohlstand auch ein naturnahes Umfeld schätzen. Wie das sehr gut umgesetzt wird, kann man sich im Nationalpark Eifel ansehen. Siegen-Wittgenstein ist eine starke Industrieregion mitten in der Natur. Genau das wird in Zukunft beim Wettbewerb um Fachkräftezuwachs eine Rolle spielen können. Lasst uns diese Chance nicht „vergeigen“!“

Route 57 , Talsperre und Eigentumsrechte sind nicht verhandelbar

Legt man alle bislang eingegangenen Stellungnahmen übereinander, dann ergibt sich ein klares Muster für die Bewerbung für einen Nationalpark, die meisten Bedenken können schon durch die aktuell möglichen Varianten ausgeräumt werden: Eine Einschränkung für die Wirtschaft gibt es weder in Wittgenstein noch im Siegerland. Die favorisierten Varianten grenzen an FFH-Gebiete, wo deshalb ohnehin schon jetzt nie mehr gebaut werden kann. Auch die wichtigen Straßenbauprojekte, allen voran die Route 57, sind von den aktuellen Plänen nicht betroffen. „Eine laute Fraktion im Kreistag hat das am Anfang ja fälschlicherweise behauptet und musste jetzt zurückrudern. Glaubt eigentlich irgendjemand in der Eifel würden heute wegen des Nationalparks keine Straßenprojekte mehr realisiert?“ Für die Liberalen spielt auch ein anderes Bauvorhaben eine wichtige Rolle: mittelfristig ist eine dritte Talsperre in der Region geplant. Die bisherigen Standortalternativen liegen aber nicht in den Zonen, die aktuell für den Nationalpark als vorstellbar gelten. „Nichtsdestotrotz muss man das weiter im Auge haben und bei einer möglichen Bewerbung ausschließen“, so Müller.

Wisente und Nationalpark – verhandeln wir!

Ein zweites wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist das Artenschutzprojekt Wisente. Hier zeigt sich Kompromissbereitschaft seitens des Umweltministeriums, die es zu nutzen gilt. „Die Mehrheit des Kreistages steht hinter dem Projekt. Allerdings wird es Zeit, aktuelle Entwicklungen besser zu erklären“. Müller spielt auf den Aspekt an, dass die Politik sich gegenüber der Kreisverwaltung gegen den Eigentumserwerb an der freilaufenden Herde ausgesprochen hat. Für die FDP ist das kein Widerspruch, sondern sie verfolgt folgende Strategie: nach der Feststellung der Insolvenz des Trägervereins und der Verzicht von Eigentumsansprüchen

durch Rentkammer und dem Kreis Siegen-Wittgenstein „erbt“ das Land NRW die Wisente automatisch. Der Staat darf das nicht ablehnen und muss entsprechend handeln. Dass die Tiere besonders geschützt sind – und bleiben müssen – steht außer Frage. „Wir sind gespannt, wie schnell das Umweltministerium dann bereit sein wird, die Herrenlosigkeit der Herde festzustellen“, so Müller weiter und verweist darauf, dass Umweltminister Oliver Krischer hier ja selbst schon einen – im wahrsten Sinne des Wortes – „Kuhhandel“ in die Diskussion mit der Planung eines Nationalparks in der Region in die Diskussion gebracht hat . „Er wäre klug beraten, diesen Gedanken aufzugreifen und zu verhandeln. Davon unabhängig soll das durch den Runden Tisch beschlossene Herdenmanagement natürlich umgesetzt werden, dann aber unter der Führung des Landes.“ Übrigens deshalb plädieren viele Fraktionen im Kreistag auch auf die Fortführung des Runden Tisches. Die morgige Kreistagssitzung wird sicher spannend werden. Verwaltung und Politik sind nicht nur in diesem Punkt uneinig.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Vielen Dank!