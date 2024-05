„Abschied und Ankommen“ – Besonderer Gottesdienst am Kofferturm in Kreuztal

(wS/hi) Kreuztal 29.05.2024 | Seit 2022 praktizieren die Pfarrgemeinden des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland alle drei bis vier Monate eine besondere Gottesdienstform: die sogenannten „Gottesdienste an besonderen Orten“.

Für diese Gottesdienste werden Orte aufgesucht, an denen Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen, um in den selbstverständlichen und gewohnten Alltäglichkeiten mehr und Tieferes zu entdecken als es auf den ersten Blick zu sehen gibt. Dabei haben die bisherigen Erfahrungen bei diesen „Gottesdienste an besonderen Orten“ gezeigt, dass es dort immer Erstaunliches und Unerwartetes über Gott und den Glauben zu entdecken gibt.

Der nächste dieser „Gottesdienste an besonderen Orten“ findet am Sonntag, 9. Juni, um 15.30 Uhr am Kreuztaler Bahnhof statt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht der Kofferturm mit seinen vielfältigen Gepäckstücken, aber auch Themen wie Ankunft und Abschied, Heimat und Fernweh, Aufbruch und Rückkehr, die untrennbar mit dem Bahnhof verbunden sind, kommen zur Sprache.

Der Gottesdienst lädt ein, diesen Ort, den man normalerweise auf dem Weg zum Zug eilig passiert, einmal bewusst wahrzunehmen und seine Botschaft mit dem christlichen Glauben und den eigenen alltäglichen Lebenserfahrungen in Beziehung zu bringen.

Alle Interessierten – unabhängig von ihrer Konfessions- oder Religionszugehörigkeit sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Das Vorbereitungsteam rund um Gemeindereferentin Regina Tanger (re.) stellte kürzlich bei der Pastoralverbundsratssitzung das Plakat für den nächsten Gottesdienst an einem besonderen Ort vor.