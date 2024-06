Einbruch in die Zulassungsstelle

(wS/ots) Siegen 28.06.2024 | Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (27. Juni) und Freitagmorgen in die Zulassungsstelle des Kreises sowie in zwei Geschäftsräume zweier Kennzeichenschilderhersteller eingebrochen.

Die Tat dürfte nach bisherigen Kenntnissen zwischen 20:00 Uhr abends und kurz vor 06:00 Uhr des darauffolgenden Morgens stattgefunden haben. Die alarmierte Polizei konnte in den betroffenen Räumen und im Umfeld keine Verdächtigen mehr antreffen. Bei der anschließenden Tatortaufnahme fanden die eingesetzten Beamte an mehreren Zugängen Hebelmarken beziehungsweise Einbruchspuren auf.

Die Kriminalpolizei führte in der Folge die Spurensicherung am Tatort durch. Die Auswertungen der Sicherung dauern noch an, so dass derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse zum genauen Zugang der Täter in die Zulassungsstelle vorliegen.

In der Zulassungsstelle selbst öffneten die Täter gewaltsam einen Kassenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher hier „nur“ Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutet. Außerdem drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in angrenzende Geschäftsräume zweier Kennzeichenschilderhersteller ein. Dort erbeuteten die Einbrecher nach jetzigem Ermittlungsstand Tresore/Wertbehältnisse mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Ob neben dem Bargeld noch weitere Gegenstände in den Tresoren gelagert wurden, steht zurzeit nicht abschließend fest.

Die polizeilichen Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 7 709- 0 zu melden.