Im städtischen Familienbüro: Beratungstermin für sehbehinderte Menschen

(wS/si) Siegen 12.07.2024 | Am Donnerstag, 18. Juli, können Menschen mit Seheinschränkung von 14.00 bis 17.00 Uhr wieder einen kostenlosen Beratungstermin im Familienbüro der Stadt Siegen (Weidenauer Straße 158-160) wahrnehmen. Die Stadt Siegen bietet den Termin in Kooperation mit Monica Massenhove, der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Universitätsstadt Siegen, und der Koordinatorin Katrin Spies-Gußmann von der Beratung „Blickpunkt Auge“ an. Die Beratung wurde vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ins Leben gerufen. Das Angebot übernehmen zusatzqualifizierte Betroffene von der Bezirksgruppe Wittgenstein und Umgebung ehrenamtlich.

Die Gründe für eine Seheinschränkung sind verschieden. Das hohe Alter ist dabei vor allem ein entscheidender Faktor. Aber auch Unfälle, Operationen, Erkrankungen und Infektionen

können eine Seheinschränkung begünstigen. Zudem belasten Bildschirme von Computern und Smartphones die Augen. Das Beratungsangebot gilt auch für Angehörige oder Freunde.

Sie können sich unter anderem zur Alltagsbewältigung, zu Hilfsmitteln, Freizeitangeboten und Rechten und Ausgleichsmöglichkeiten zur Mobilität beraten lassen.

Wer Interesse hat, kann bei Katrin Spies-Gußmann telefonisch unter (0 27 51) 444 727 einen Termin vereinbaren.