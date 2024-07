Täter entreißen Mann zwischen dem Busbereitstellungsplatz und dem ZOB einen Rucksack – Polizei sucht nach Zeugen

(wS/ots) Siegen 19.07.2024 | Am gestrigen Donnerstagabend (18. Juli) hat sich ein 64-jähriger Mann bei der Innenstadtfußstreife gemeldet. Er teilte dem Polizeibeamten mit, dass ihm kurz zuvor der Rucksack von zwei Männern entrissen worden sei. Der 64-Jährige war gegen ca. 17:30 Uhr zu Fuß aus Richtung Wellersberg kommend in die Innenstadt unterwegs. Als er sich in der Unterführung zwischen dem Busbereitstellungsplatz und dem ZOB befand, sei er von zwei Personen angesprochen worden. Während ihn einer der Männer in ein Gespräch verwickelte, habe der andere Mann unvermittelt versucht, ihm den lose über die Schulter hängenden Rucksack zu entreißen. Er habe noch versucht, dagegen zu halten. Letztlich habe aber der Täter den Rucksack an sich nehmen können. Dieser sei dann mit seiner Beute in Richtung Busbereitstellungsplatz geflohen, während der andere Mann in Richtung ZOB weglief. Der 64-Jährige versuchte noch, den Täter Richtung Innenstadt zu verfolgen. Er verlor ihn aber schnell aus den Augen. Im weiteren Verlauf sei er dann auf die Polizeifußstreife gestoßen. Dies war aber bereits ca. 30 Minuten nach der Tatzeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ.

Der Geschädigte konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

1. Person (Ansprecher):

- männlich

- südländischer / arabischer Phänotyp

- ca. 25 - 28 Jahre alt

- ca. 175 - 180 cm groß

- normale Statur

- kurze schwarze Haare mit Sidecut

- dunkles, vermutlich schwarzes T-Shirt

- lange blau/graue Stoffhose

- dunkle Sneaker

- auffallende goldene Armbanduhr (linkes Handgelenk)

2. Person (Rucksackräuber)

- männlich

- südländischer / arabischer Phänotyp

- ca. 25 - 28 Jahre alt

- ca. 175 cm groß

- normale Statur

- kurze schwarze Haare mit Sidecut

- kurzärmliges graues Hemd

- blaue Jeanshose (lang)

Die Kriminalpolizei (KK 5) hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.