Aufgrund von mehreren Versammlungsanmeldungen: Straßensperrung in der Hilchenbacher Stadtmitte am 9. November 2024

(wS/hi) Hilchenbach 28.10.2024 | Am Samstag, 9. November wird, wie schon bei vergangenen Versammlungen in der Hilchenbacher Stadtmitte, die Dammstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ebenso betroffen sind hier die öffentlichen Parkflächen in der Dammstraße.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 9. November, um 07:00 Uhr und endet am Sonntag, 10. November, um 07:00 Uhr. In dieser Zeit darf die Straße nicht befahren und entsprechend auch nicht dort geparkt werden.

Die betroffenen Anwohnenden sollten ihre Fahrzeuge, sofern im entsprechenden Zeitraum benötigt, zeitlich vor der Sperrung außerhalb abstellen.

Die Sperrungen sind notwendig, da am 9. November im Hilchenbacher Stadtkern rund um die Dammstraße und dem oberen Marktplatz mehrere Versammlungen stattfinden. Der Parkplatz P5 (Wilhelmsburg) ist im oben genannten Zeitraum ebenfalls nicht nutzbar und ist den Einsatzkräften vorbehalten.

Diese gesamte Maßnahme wird sowohl durch die Ordnungsbehörde als auch durch die Polizei begleitet.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.

