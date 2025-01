Krombacher Gruppe festigt Marktführerschaft und investiert in Zukunftsfähigkeit

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 15.01.2025 | In einem insgesamt sehr herausfordernden Umfeld konnte sich

Krombacher im Jahr 2024 behaupten und die Marktführerschaft als Deutschlands beliebteste Biermarke

weiter festigen. Insbesondere im Bereich der alkoholfreien Erfrischungsgetränke ist die Krombacher

Gruppe im vergangenen Jahr insgesamt relevant gewachsen.

Der Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe lag 2024 bei 7,570 Mio. Hektoliter (hl). Im Vergleich zum

Vorjahr ist dies ein leichter Rückgang um 0,8 %. Die Dachmarke Krombacher setzte dabei 5,675 Mio. hl

ab (-1,1 %). Die alkoholfreien Getränkesorten um Schweppes haben sich 2024 erneut positiv entwickelt,

ein Zuwachs um 1,7% auf 1,635 Mio. hl. Der Anteil der alkoholfreien Getränke innerhalb der Krombacher

Gruppe beträgt rund 40 %.

„Wir hatten im Jahr 2024 mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Gedämpftes Konsumklima,

fehlende Distributionsstrukturen in Teilen des Handels zu Jahresbeginn, ein verregnetes Frühjahr und

leider auch wenige Impulse im Sommer, trotz einer insgesamt gelungenen Fußball-Europameisterschaft

im eigenen Land, waren Faktoren, die unser Ergebnis beeinflusst haben. Trotzdem zeigte sich auch im

vergangenen Jahr wieder einmal, wie stark unsere Marken im Markt positioniert sind“, so Hendrik Kuhn,

Vertriebsdirektor Handel Krombacher und Geschäftsführer Schweppes Deutschland.

Krombacher ist und bleibt Deutschlands Biermarke Nr. 1

In einem insgesamt rückläufigen Biermarkt musste auch der Marktführer leichte Verluste hinnehmen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte Krombacher jedoch die Position als Deutschlands beliebteste

Biermarke erneut bestätigen. Neben dem Flaggschiff Krombacher Pils ist es vor allem auch die

Sortenvielfalt unter der Dachmarke Krombacher, die sich bereits seit einigen Jahren als richtige Strategie

erweist. Das zeigte sich auch 2024 beispielsweise durch die sehr positive Entwicklung der alkoholfreien

Produkte Krombacher Spezi und Krombacher’s Fassbrause.

Im Jahr 2025 wird die Markenkommunikation für Krombacher noch stärker in den Fokus gerückt. Das

Markenprofil soll weiter geschärft und die Sortenvielfalt als wichtiger Zukunftsbaustein ausgebaut

werden. Um den insbesondere durch den Ausbau der Produktvielfalt gestiegenen Anforderungen im

technischen Bereich der Brauerei Rechnung zu tragen, hat Krombacher vor wenigen Wochen das größte

Investitionsprogramm in der Geschichte der Brauerei gestartet. Dieses Programm sieht u. a. den Umbau

und die Erneuerung der Abfüllanlagen in Krombach vor. Hierfür werden in den kommenden sechs Jahren

insgesamt über 100 Millionen Euro investiert, um das umfangreichste Modernisierungsprojekt in der

Geschichte der Brauerei umzusetzen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:



Schweppes mit neuem Rekordjahr

Seit der Übernahme der Marken- und Vertriebsrechte der Marken Schweppes, Orangina und Dr Pepper

durch die Krombacher Gruppe in Deutschland und Österreich im Jahr 2006 stieg der Ausstoß

kontinuierlich. Auch im vergangenen Jahr konnte dieser Bereich der alkoholfreien Erfrischungsgetränke

in der Krombacher Gruppe erneut ein Rekordjahr feiern. Der Gesamtausstoß lag für 2024 bei 1,635 Mio.

hl, einem Plus von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz des spürbaren Rückgangs des Gin-Booms und der leicht rückläufigen Absätze im Tonic-Bereich,

verzeichnet Schweppes in Deutschland und Österreich ein Wachstum. Den Trend zu niedriger

alkoholhaltigen Aperitif-Mixgetränken bedient Schweppes dabei sehr erfolgreich u. a. mit Schweppes

White Peach und dem 2024 neu eingeführten Schweppes Pomegranate. Auch der Pur-Konsum von

Schweppes-Produkten steigt. Hier konnte sich insbesondere Schweppes Virgin Mojito sehr gut im Markt

entwickeln. Der weitere Ausbau der Aperitif-Kompetenz, der Ausbau des Pur-Konsums und die Stärkung

des Markenkerns sind für Schweppes dabei 2025 zentrale Maßnahmen im Wachstumsplan der Marke.

Die Premium-Limonade Orangina lieferte 2024 ein stabiles Ergebnis und zeigt, dass sie nicht nur an

sommerlichen Tagen eine erfrischende Alternative für zuhause oder in der Gastronomie ist. Und auch Dr

Pepper festigt seine starke Position in Deutschland. Die älteste Softdrink-Marke der Welt ist in 2024

deutlich gewachsen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Qualität, Sortenvielfalt und starke Marken als Wachstumsmotoren

„Wir gehen unseren Weg der Transformation von der klassischen Brauerei zu einem umfassenden

Getränkeanbieter konsequent weiter. Die Fokussierung auf hohe Produktqualität, Sortenvielfalt und

starke Marken hat uns auch 2024 gezeigt, dass dies mittel- und langfristig die richtige Strategie für die

Krombacher Gruppe ist“, betont Hendrik Kuhn. „Auch in diesem Jahr werden wir die Profile unserer

Marken stärken und unser Produktangebot zielgerichtet ausbauen. Um dies leisten zu können,

investieren wir nicht nur in Anlagen und Maschinen, sondern vor allem auch in Menschen. Denn die sehr

positive Langfrist-Entwicklung und -Perspektive der Krombacher Gruppe wird nur getragen durch die

kontinuierliche und passionierte Arbeit der vielen Mitarbeitenden in unserer Gruppe.“

Alle Informationen und Zahlen finden Sie auch unter: www.krombacher.de/presse/jahresbericht2024

Über die Krombacher Gruppe

Die Krombacher Gruppe ist einer der größten Getränkeanbieter in Deutschland. Als inhabergeführtes

Familienunternehmen steht nachhaltiges Handeln für Krombacher im Vordergrund. Neben dem Flaggschiff

Krombacher Pils gibt es unter dem Dach der Marke Krombacher eine erfolgreiche Sortenfamilie, die eine Vielzahl

alkoholischer und nicht-alkoholischer Produkte umfasst und kontinuierlich durch weitere Innovationen bereichert

wird. Zum Portfolio gehören unter anderem auch die Marken Schweppes, Vitamalz, Orangina und Dr Pepper.

Krombacher macht sich stark für einen verantwortungsvollen Biergenuss und unterstützt daher den Brauer-Kodex

des Deutschen Brauer-Bundes. Weitere Informationen: www.bierbewusstgeniessen.de.

