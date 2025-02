Kontinuität auf der Trainerbank des FC Eiserfeld – Zwei Neuzugänge für die Rückrunde – Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren

(wS/fce) Siegen 04.02.2025 | Personal-Update: Kontinuität auf der Trainerbank – Zwei Neuzugänge für die Rückrunde – Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren

Fußball-A-Kreisligist FC Eiserfeld hat in den letzten Wochen die Planungen für die kommende Spielzeit 25/26 vorangetrieben und kann auf der sportlichen Kommandobrücke Vollzug vermelden sowie zwei Neuzugänge für die Rückrunde vorstellen.

Trainer der 1. und 2. Mannschaft verlängern um ein weiteres Jahr

Die Verträge mit den Trainern der 1. und 2. Mannschaft Patrik Flender und Christian Schneider konnten vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert werden. Flender geht damit im Sommer in die zweite Spielzeit an der Seitenlinie der Südsiegerländer. Aus gesundheitlichen Gründen wird Patrik Flender nicht mehr als Spielertrainer aktiv sein, sondern sich voll und ganz auf die Arbeit an der Seitenlinie konzentrieren.

Thomas Fries, Leiter Ressort Sport: „Wir freuen uns sehr, die Vertragsverlängerung mit unserem Cheftrainer Patrik bekanntzugeben. Wir sind äußerst zufrieden mit der Arbeit des Trainers. Für uns war sehr früh klar, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen möchten, und wir sind froh, dass Patrik bei uns bleibt. Der Start in die Hinrunde war aufgrund von Verletzungen nicht optimal, doch das gesamte Team ist ruhig geblieben und hat weiter an der neuen Ausrichtung gearbeitet. In den letzten Monaten haben wir eine deutliche Verbesserung gesehen, die das Potenzial unserer Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht. Auch bei unserer zweiten Mannschaft läuft es hervorragend, und wir freuen uns, mit Christian in die neue Saison zu gehen. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir weiterhin erfolgreich sein werden.“

Patrik Flender, Cheftrainer 1. Mannschaft: „Ich freue mich über meine Vertragsverlängerung und das Projekt FC Eiserfeld weiter mit vorantreiben zu dürfen. Ich brauchte nicht lang überlegen, als ich meine Zusage getätigt habe. Die Mannschaft ist intakt und lernwillig. Das Umfeld ist gut und lässt mein Trainerteam und mich in Ruhe arbeiten. Die Erste Hälfte der Hinserie hatten wir etwas Startschwierigkeiten, was zum einem auf diverse Ausfälle zurückzuführen war, aber natürlich auch auf die Neue Spielausrichtung. Die zweite Hälfte der Hinserie hat dann aber gezeigt, dass wir auf dem Richtigen Weg sind und die Mannschaft die Neuausrichtung gut verinnerlicht hat.“

Neuzugänge Alex Flender und Karem Fallaha ab sofort spielberechtigt

Mit Alex Flender und Karem Fallaha kann die sportliche Leitung zudem zwei Neuzugänge begrüßen.

Alex Flender, Bruder des Trainers Patrik Flender, beginnt nach einer längeren Pause wieder und kann das Team aufgrund seiner Erfahrung direkt verstärken. Der 26-jährige Flender spielte bereits höherklassig und konnte in Langenaubach und Kaan-Marienborn entsprechende Erfahrungen sammeln. Dieser Transfer wird die Defensive verstärken.

Karim Fallaha trainiert seit einigen Monaten bereits mit und ist nun zur Rückrunde spielberechtigt. Er kommt von der SG Siegen-Giersberg und ist flexibel einsetzbar im Mittelfeld.

„Wir begrüßen Alex und Karem sehr herzlich und heißen beide in Eiserfeld herzlich Willkommen!“

Zusage aller Feldspieler für die kommende Saison – Zwei Abgänge und Verstärkungen aus der eigenen Jugend

Neben den beiden Trainern hat auch fast der komplette Kader für die neue Saison zugesagt. Dies hängt sicherlich auch mit der positiven Stimmung und der guten Arbeit des Trainerteams zusammen. Die beiden Torhüter Patrick Kaiser und Sascha Nies werden nicht mehr zur Verfügung stehen. Patrick Kaiser wird den Verein verlassen und Sascha Nies wird kürzertreten.

Gleich vier Spieler aus der erfolgreichen A-Jugend der JSG Eiserfeld-Eisern-Niederschelden haben bereits ihre Zusage für die Seniorenteams in der Saison 2025/2026 gegeben: Blerim Berisha, Finn Schmidt, Oliver Eichhorn und Artur Kaufmann. Wie schon in den vergangenen Jahren trägt die gute Jugendarbeit erneut Früchte.

„Wir freuen uns sehr, diese vielversprechenden Talente im Seniorenbereich im Sommer in unseren Teams willkommen zu heißen.“

Fotos: FC Eiserfeld e.V.

