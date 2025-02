Modellbahnbörse in Kreuztal-Krombach am 1. März 2025

(wS/red) Kreuztal 25.02.2025 | Die traditionelle Modellbahnbörse der Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. findet auch in diesem Jahr wieder statt! Am Samstag, den 1. März 2025, öffnet die Krombachhalle in Kreuztal-Krombach von 10 bis 16 Uhr ihre Türen für alle Modellbahn-Enthusiasten.

Für alle, die ihre Modelleisenbahnen und Zubehör nicht im Internet kaufen möchten, bietet die Börse eine einmalige Gelegenheit. Auf rund 125 laufenden Metern präsentieren mehr als 25 Aussteller eine große Auswahl in den gängigen Spurweiten (Z, N, TT, H0, 0, 1 und 2m). Vom günstigen Zubehör für 0,20 Euro bis hin zu hochwertigen Zugpackungen für über 500 Euro ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Auch Modellauto-Sammler kommen voll auf ihre Kosten.

Ein besonderes Highlight ist die Teststrecke, auf der die gekauften Lokomotiven sofort ausprobiert werden können. So bleibt das Risiko eines Fehlkaufs aus.

Für das leibliche Wohl ist mit frischen Waffeln und herzhaften Würstchen bestens gesorgt.

Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.ef-littfetal.de oder direkt bei den Eisenbahnfreunden Littfetal e.V. im Bahnhof Littfeld. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Clubabende jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr zu besuchen. Mittwochs ab 19:45 Uhr wird zudem an den Modulen weitergebaut, auch hier sind Gäste willkommen.

Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen gelungenen Börsentag!

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!