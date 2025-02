Polizei und BALM ziehen Bilanz: Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollen in Burbach und Wilnsdorf

(wS/ots) Burbach / Wilnsdorf 13.02.2025 | Am Mittwoch (12.02.2025) haben die technische Kontrollgruppe des Ver-kehrsdienstes der Polizei Siegen-Wittgenstein und das Bundesamt für Logistik und Mobilität gemeinsame Kontrollstellen in Burbach und Wilnsdorf eingerichtet.

Im Fokus standen besonders Transporter, Lkw und Sattelzugmaschinen, die im Hinblick auf Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel an den Fahrzeugen, Ladungssicherung, Fahrtauglichkeit und Gefahrgut- und Abfallrecht kontrolliert wurden. Bei fast jedem zweiten Fahrzeug wurden Verstöße festgestellt.

Zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr zogen die Polizisten und Kontrollbeschäftigten des BALM auf der B54 20 Fahrzeuge aus dem Verkehr. Insgesamt wurden acht Verstöße festgestellt, wovon der Großteil auf nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten zurück zu führen war. In zwei Fällen erhoben die Beamten aufgrund der unzureichenden Ladungssicherung ein Verwarnungsgeld.

Ab Mittag gingen die Kontrollen dann in Wilnsdorf auf dem Elkersberg weiter.

Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr nahmen der Verkehrsdienst und das BALM weitere 15 Fahrzeuge unter die Lupe. Auch bei diesen Kontrollen wurden acht Verstöße festgestellt. Neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Verstößen in puncto Ladungssicherung gestaltete sich die Kontrolle eines polnischen Lkw etwas zeitaufwendiger. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf zahlreiche sogenannte Kabo-tageverstöße. Der Lkw lieferte in elf Fällen illegal Waren in Deutschland ab, da keine grenzüberschreitenden Papiere vorlagen. Der Fahrer erhielt dafür eine Anzeige.

Die gemeinsamen Kontrollen tragen erheblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei, denn nur wer sich an die geltenden Straßenverkehrsregeln mit all ihren Facetten hält, ist sicher unterwegs und rettet Leben.

Kontrolle: Symbolfoto wirsiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!