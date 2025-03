Besuch des Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid zur Erforschung seiner Siegerländer Wurzeln im Stadtarchiv

(wS/si) Siegen 27.03.2025 | Prominenten Besuch erhielt das Stadtarchiv Siegen in der vergangenen Woche aus Bonn. Der Alt-Parlamentarier Jakob Maria Mierscheid, prägende Gestalt der deutschen Sozialdemokratie und schon seit 1979 Abgeordneter des Deutschen Bundestages, reiste eigens aus dem Rheinland an, um auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln. „Die

Genealogie ist eines meiner Steckenpferde“, ließ der langjährige Mandatsträger während seiner Stippvisite unter das „Krönchen“ verlauten. Das Stadtarchiv ermöglichte Einblicke in die Personenstandsregister des Standesamts Siegen ab 1874 sowie in die familienkundliche Fachliteratur in der angeschlossenen „Wissenschaftlichen Bibliothek zur Regionalgeschichte“, um die Nachforschungen Mierscheids zu unterstützen.

„Ich bedaure außerordentlich, dass meine Wiege im Siegerland nicht gebührend auf den nach mir benannten Jakob-Mierscheid-Steg in Berlin oder auf einer erläuternden Texttafel des Jakob-Maria-Mierscheid-Wegs in meiner Heimat im Hunsrück erwähnt wird“, so der Politiker. Mierscheid, der anlässlich seins 80. Geburtstags am 1. März 2013 vom damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert unter großer Anteilnahme des Plenums eine Laudatio erhielt, zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten der Suche und vom Erkenntnisgewinn der Quellen im Stadtarchiv und wird eigenen Angaben zufolge noch häufiger die Stadt Siegen besuchen: „Es liegt im Bereich des Möglichen, aber dazu bedarf es weiterer Evaluationen, dass einer meiner Vorfahren zu den Gründungsvätern der Siegerländer Leimfabrikation zählte“, so Mierscheid.