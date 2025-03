Gas-Alarm in Siegen: Großaufgebot an Rettungskräften – keine Feststellungen

(wS/red) Siegen 27.03.2025 | Ein gemeldeter Gasaustritt in einem Gebäude sorgte am heutigen Mittag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Siegener Innenstadt. Gegen 12:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Europastraße – der ehemaligen Hindenburgstraße – alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „ABC-Gas – Gas innerhalb Gebäude“.

Die Feuerwehr traf bereits kurz nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein und begann umgehend mit der Erkundung. Die Europastraße musste während des Einsatzes im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) gesperrt werden.

An mehreren Punkten führten die Feuerwehrkräfte umfangreiche Messungen durch. Trotz intensiver Kontrolle konnte jedoch kein Gasaustritt festgestellt werden. Gegen 13:00 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

