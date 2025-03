KiTS Mosaik liefert seit 12 Jahren „Mehrwert für die Integration von Familien“ und lud frisch renoviert zum Dankeschön-Frühstück

(wS/al) Siegen 27.03.2025 | Die Großtagespflege KiTS Mosaik auf dem Wellersberg hatte zu einem gesunden und alle Geschmäcker berücksichtigenden Frühstück in die Erich-Pachnicke-Straße eingeladen. Nach 12 Jahren wurde der Standort in der Trägerschaft der Alternative Lebensräume GmbH optisch umgekrempelt. Das geschah achtsam unter der Beteiligung der Kinder bis 3 Jahren, die fleißig beim Aus- und einräumen mithalfen. Der Standort strahlt hell und freundlich mit Farbakzenten, die unter kreativer Mitwirkung der Kinder gesetzt wurden. Die Küche ist eine Spende aus dem KiTS-Freundeskreis.

Zum Dankeschön-Frühstück war auch Susanne Wüst-Dahlhausen vom Jugendamt Siegen eingeladen und bekräftigte, wie wertvoll die Großtagespflegeeinrichtungen für die Eltern sind: „Eltern, die zwischen einer Betreuung in einem Privathaushalt und der Großtagespflege ihre Entscheidung treffen, finden sehr oft die Großtagespflege besser, weil es hier ein Kinderpflege-Team mit einem Konzept gibt, das mehr Transparenz bietet. Elter, die die Wahl zwischen Großtagespflege und einer Kita mit U3 haben und sich für ersteres entscheiden, wertschätzen, dass die Kindertagespflege in einem familiären Kreis stattfindet.“ Ab April und August könnten weitere Eltern am KiTS Mosaik-Angebot teilhaben, denn es werden Plätze frei.

Die Kindertagespflegerinnen Karima Ouertani, Ela Sefatjoo und Aysun Cakmakci bilden das Dreierteam des KiTS-Standortes, der durch entsprechende weitere Qualifizierungen trotz geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen 45 Stunden in der Woche und Betreuung von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr anbieten kann. KiTS Mosaik wird gerne von den Eltern genutzt, die medizinischen Berufen mit verschiedenen Arbeitszeiten nachgehen, die sich über diese Öffnungszeiten freuen.

Derzeit sind 9 Kinder aus sechs unterschiedlichen Sprachfamilien bei KiTS Mosaik. Die Förderung der frühen Sprachentwicklung ist seit Eröffnung ein wichtiges Thema, neben gesunder Ernährung durch Bevorzugung verschiedener saisonaler Gemüsesorten und Obst, wöchentlich selbst gebackenem Brot und der Partizipation der Kinder. Karima Ouertani spricht neben Deutsch drei weitere Sprachen und nutzt diese auch als „Eisbrecher“, denn: „Wenn eine Mutter mit noch geringen Deutschkenntnissen ihr Kind zu uns geben möchte, um arbeiten gehen zu können, braucht es eine Vertrauensbasis. Die kann gut aufgebaut werden, wenn ich sie am Anfang in einer Sprache anspreche, die sie versteht.

Wenn das Vertrauen da ist, ist ein wichtiger Schritt für eine harmonische Erziehungspartnerschaft getan.“ Die Kolleginnen helfen mit weiteren Sprachen aus. Ela Sefatjoo: „Um Vertrauen und Sicherheit zu bieten, arbeiten wir auch mit Kinderliedern in den Muttersprachen oder singen deren Schlaflieder. Für die Sprachentwicklung nutzen wir Bilderbücher und Bildkarten, benennen alles und wiederholen es. Das geht auch gut über das Essen und Trinken. Spracherwerb wird ebenso über das Singen unterstützt. Auch die Eltern werden auf diese Art mitgenommen. Sie lesen auf den Bildkarten in ihrer Sprache und in Deutsch, was sie an Wechselkleidung zum Beispiel noch mitbringen müssen.“

Auch beim Bringen und Abholen, so das KiTS-Mosaik-Team, wird zwischen Eltern und Kindern immer mehr Deutsch gesprochen. Einige Eltern nutzen die Betreuungszeit für den Besuch eines Deutschkurses.

Geschäftsführerin Sonja Becker lobte die Arbeit des Teams besonders im Hinblick auf die gezielte Unterstützung der Sprachentwicklung der Kinder und somit auch der Familien. Sonja Becker: „Die Arbeit im Standort liefert einen Mehrwert für die Integration der Familien.“

Die Neugestaltung der Räume folgt dem Mosaik. So hat jedes Kind sein eigenes Steinchen, zu dem die eigenen Sachen sortiert sind. Jedes Kind lieferte zudem ein buntes gerahmtes Bild für die Galerie im Flur, in Augenhöhe der Kinder. „Und sie passen selbst beim Toben darauf auf“, sagt Karima Ouertani.

2009 startete die Trägerin Alternative Lebensräume GmbH gemeinsam mit dem Jugendamt Siegen das Pilotprojekt KiTS, welches drei Jahre später in einer Bundeskonferenz in Berlin als „Best Practice“ ausgezeichnet wurde. Mittlerweile betreibt die Trägerin 16 KiTS-Standorte.

