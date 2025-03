Feuerwehr löscht Brand: Hagener Straße in Kreuztal kurzzeitig gesperrt

(wS/red) Kreuztal 17.03.2025 | Am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr eilten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen zu einem Einsatz in die Hagener Straße. Unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ war brennende Unrat an einem Gebäude gemeldet worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der Brandbekämpfung und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Um eine mögliche medizinische Versorgung sicherzustellen, war auch das DRK-Rettungsteam vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Während der Löscharbeiten musste die Hagener Straße im Bereich des Einsatzortes vollständig gesperrt werden. Als mögliche Brandursache wird heiße Asche vermutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

