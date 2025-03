Herzliche Begegnungen beim Seniorencafé in Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 24.03.2025 | Das jüngste Seniorencafé war ein voller Erfolg. Zahlreiche Gäste von DRK, VdK und AWO kamen zusammen und sorgten für ein volles Haus. Mit diesem Vorhaben schlagen die beteiligten Vereine einen neuen Weg ein: Gemeinsam möchten sie mit Angeboten, bei denen sich Senioren treffen können, in die Zukunft gehen und das in unterschiedlichen Räumlichkeiten – ob Gemeinschaftsräume der Katholischen Kirche, DRK-Haus und Seniorentreff im Haus des Gastes.

Ziel ist es, für die Senioren in Bad Laasphe vielfältige und barrierefreie Veranstaltungen anzubieten und sich als Vereine gegenseitig zu ergänzen. Gleichzeitig erfahren die Älteren so,

welche Aktivitäten die sozialen Verbände noch bieten. So stehen gemeinsame Ausflüge, eine Weinprobe und ein traditionelles Kartoffelbraten an der Freizeitanlage Puderbach auf dem Programm.

Der zweistündige Nachmittag war geprägt von einem harmonischen Miteinander. Es gab kurzweilige Vorträge und die Seniorinnen und Senioren stimmten gemeinsam volkstümliche Lieder an und beendeten das musikalische Programm traditionell mit dem Wittgensteiner Heimatlied.

Otto Wunderlich, stellvertretender Vorsitzender der AWO Bad Laasphe, bedankte sich am Ende herzlich bei allen Helfern für die gelungene Veranstaltung.

Das Seniorencafé bietet Raum für eine große Gemeinschaft.

Die barrierefreien Räumlichkeiten, die allen Gästen uneingeschränkten Zugang ermöglichten.