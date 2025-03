Plettenberg: Flugzeugabsturz an der Friedrich-Maiweg-Straße fordert ein Todesopfer

(wS/ots) Plettenberg 04.03.2025 | ERSTMELDUNG | Heute Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, ist in Plettenberg an der Friedrich-Maiweg-Straße ein Kleinflugzeug auf dem Grundstück eines Privathauses abgestürzt. Bei dem Unglück ist eine männliche Person ums Leben gekommen, die zur Stunde noch nicht identifiziert ist. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen werden – wie in solchen Fällen üblich – durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) geführt. Das Eintreffen der zuständigen Mitarbeiter wird mit Stand 18:45 Uhr noch erwartet.

Die Polizei hat unter anderem bei der Beweissicherung mittels Fotos aus einem Polizeihubschrauber unterstützt. Detailliertere Angaben zu der mutmaßlichen Absturzursache sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Durch das BFU wird in solchen Fällen ein Gutachten erstellt. Mit einem Ergebnis ist erst in mehreren Monaten zu rechnen.

Mehrere Augenzeugen haben den Vorfall beobachtet und wurden von den Rettungskräften vor Ort betreut.

