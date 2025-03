Rauchentwicklung im Siegerland-Center: Defekt an Rolltreppe löst Feuerwehreinsatz in Weidenau aus

(wS/red) Siegen 26.03.2025 | Gegen 10:15 Uhr musste die Feuerwehr Siegen zur Poststraße nach Weidenau ausrücken. Im Siegerland-Center war beim Media-Markt Rauch aus einer Rolltreppe aufgestiegen.

Unter dem Alarmstichwort „Rauchentwicklung in Gebäude“ trafen die ersten Kräfte der Feuerwehr schnell am Einsatzort ein. Laut Sven Kosch, Brandamtsrat und Pressesprecher der Feuerwehr Siegen, war ein technischer Defekt am Motor der Rolltreppe die Ursache für die Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Bereich. Eine Räumung des Gebäudes war nicht erforderlich. Der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!