Sportlerehrung 2025: Siegens beste Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet

(wS/si) Siegen 26.03.2025 | Ehrung für herausragende sportliche Leistung: Am Freitag, 21. März 2025, fand die diesjährige Siegener Sportlerehrung statt. Rund 120 Gäste aus Politik, Verwaltung und der Sportgemeinschaft waren der Einladung von Bürgermeister Steffen Mues gefolgt, um die Erfolge von knapp 90 Sportlerinnen und Sportlern aus den unterschiedlichsten Bereichen zu würdigen.

„Sport verbindet, vermittelt Werte wie Fairness, Respekt und Gemeinschaft – unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Hintergrund. In herausfordernden Zeiten zeigt uns der Sport, das wahre Stärke im Zusammenhalt liegt“, betonte Mues in seiner Eröffnungsrede.

Ausgezeichnet wurden knapp 90 Sportlerinnen und Sportler aus 19 unterschiedlichen Disziplinen – von Leichtathletik über Teamsportarten bis hin zum Individualsport. Auch Nachwuchstalente erhielten motivierende Worte und durften sich gemeinsam mit den „Großen“ ins Gästebuch der Stadt Siegen eintragen.

Neben den sportlichen Erfolgen standen auch die besonderen Leistungen im Bereich des Ehrenamtes im Fokus. Ein besonderer Dank galt daher auch den Trainerinnen und Trainern, den Betreuenden, den Familien und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit unermüdlichem Einsatz den Sport in Siegen am Leben erhalten. „Denn solch herausragende Erfolge wären ohne die Menschen im Hintergrund nicht möglich“, so Mues weiter. Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement namentlich geehrt wurden Helmut Stremmel und Bärbel Bernshausen-Stremmel, 1. Vorsitzender und Schriftführerin des Dartclubs 1. SDC Siegerland.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Martin Wagner, Leiter der städtischen Sport- und Bäderabteilung. Für den musikalischen Rahmen sorgten Max Uloth, städtischer Mitarbeiter im Bereich Bäderbetrieb, und sein Freund Eddy Kolb aus Hamburg mit einer Performance aus Gesang und Keyboard, außerdem gab es eine Aufführung der Hip-Hop-Tanzgruppe des TSG Siegen. Ein besonderes Highlight war der Gastauftritt von Tobias Lautwein, der als Ex-Weltmeister die Zuschauerinnen und Zuschauer von „seiner“ Sportart Hyrox begeistern konnte.

Sponsor der Veranstaltung war westenergie.

Einblicke in Form einer Fotogalerie sowie eine Übersicht aller geehrten Sportlerinnen und Sportler sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/sportlerehrung erhältlich.

Fotos: Stadt Siegen

