Wald, Ausblicke und Geschichte – Wanderung mit dem SGV Laasphe am 12. April

(wS/tks) Bad Laasphe 31.03.2025 | Die TKS Bad Laasphe GmbH lädt am Samstag, den 12. April um 13.00 Uhr zu einer geführten Wanderung mit dem Waldpädagogen Peter Honig (SGV Laasphe) ein.

Die Wanderstrecke beträgt ca. 8 km und führt vom Laasphetal ins Welsbachtal.

Zunächst geht es durch den „Rübengrund“ an der Laasphe vorbei am „Ringelpool“ hinauf zur Bracht.

Durch Wälder mit herrlichen Ausblicken führt der Weg dann ins Welsbachtal.

Von dort aus wird erneut das Laasphetal durchquert, bevor die Wanderung in der Altstadt von Laasphe endet.

Datum: Samstag, 12.04. um 13:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 5,00 €

Treffpunkt: Haus des Gastes, Bad Laasphe

Veranstalter: TKS Bad Laasphe GmbH

Weitere Infos: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898.