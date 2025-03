Wohnmobil aus Lagerhalle entwendet – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Laasphe 24.03.2025 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.03.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße „Zum Hermannsteg“in Feudingen gekommen, bei dem ein Wohnmobil entwendet wurde.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle. Im Inneren beschädigten und durchsuchten der oder die Täter zahlreiche dort gelagerte Kartons mit Werkzeugen. Ein in der Lagerhalle untergestelltes weißes Wohnmobil der Marke FCA Italy wurde entwendet.

Ersten Ermittlungen nach entfernte sich das Wohnmobil um 03:05 Uhr von der Tatörtlichkeit. Da sich nur noch Sprit für ca. 20-30 km im Tank befunden haben dürfte, könnte es sein, dass das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zum Tatort getankt wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf ca. 80.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen bereits übernommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder dem Wohnmobil machen kann, meldet sich bitte unter der 02751/909-0 bei der Polizei.