57wasser mit Jubiläumsetikett „Wir feiern, was wir lieben.“ – Eine Aktion im Rahmen des Kreisgeburtstags

(wS/57w) Siegen 22.04.2025 | „Wir feiern, was wir lieben – 50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ – unter diesem Motto stehen dieses Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, mit denen an die Gründung des Kreises vor einem halben Jahrhundert erinnert werden soll.

Zu diesem Anlass wurde bereits auf über 5.000 Wasserflaschen von 57wasser in der AWO-Werkstatt Siegen ein besonderes Jubiläumsetikett aufgebracht.

„Eine wirklich tolle Aktion, die unseren Kreisgeburtstag sichtbar macht und gleichzeitig die wertvolle Arbeit der AWO-Werkstatt in den Mittelpunkt rückt“, sagt Landrat Andreas Müller. „Mit jeder Flasche, bzw. jeder Kiste die man kauft, spendet man außerdem an soziale Projekte in Siegen-Wittgenstein.“

Von der Aktion waren alle Beteiligten sofort begeistert. Die Idee dazu stammt von einem „57wasser-Fan“. „Er hat ein individuelles Etikett auf einer unserer Flaschen gesehen und konnte sich das auch für den Kreisgeburtstag sehr gut vorstellen“, erzählt Dirk Krumpholz, Geschäftsführer von 57wasser.

Die Beschäftigten der AWO-Werkstatt Siegen bekleben die Flaschen mithilfe spezieller Vorrichtungen, die in der Werkstatt von einem 3D-Drucker hergestellt werden. „Viele unserer Beschäftigten wären ohne Hilfsmittel nicht in der Lage, die Etiketten aufzubringen. Die Vorrichtungen bieten den enormen Vorteil, dass man immer zwei Hände zum Bekleben frei hat“, erklärt Axel Wagenknecht, Leiter der AWO-Werkstatt Siegen. „Wir sind sehr dankbar, dass wir als Werkstatt für Menschen mit Behinderung an dieser Aktion mitwirken dürfen.“

Landrat Andreas Müller, Frank Büdenbender (Bereichsleiter Eingliederungshilfe AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe), Axel Wagenknecht (Leiter der AWO-Werkstatt Siegen), Dirk Krumpholz (Geschäftsführer von 57wasser).

