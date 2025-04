Eine besondere Schenkung an die Kunstsammlung Kreuztal: Heimat- und Verkehrsverein Hüttental überreicht Kuhmichel-Kunstwerke

(wS/kr) Kreuztal 25.04.2025 | Die bereits umfangreiche Sammlung an Werken und Unterlagen des berühmten Siegerländer Künstlers Hermann Kuhmichel in der Kunstsammlung Kreuztal ist nun um weitere Exponate reicher geworden. Ein Hinterglasbild, zwei Gipsformen und eine große Holzskulptur wurden jetzt von Traute Fries und Rolf Schneider vom Heimat- und Verkehrsverein Hüttental an Bürgermeister Walter Kiß und Frank W. Frisch, den Kurator der Kreuztaler Kunstsammlung, übergeben.

Die beiden Gipsformen zeigen die Köpfe zweier Kinder eines Siegerländer Unternehmers und tragen auch deren Namen: Eva und Jan. Die Formen waren als Grundlage für Bronzeskulpturen gedacht, die aber nie angefertigt wurden. „Der dunkle Punkt“ heißt das Hinterglasbild von Kuhmichel, das im Zentrum einen dunklen Punkt zeigt, zu dem hin sich abstrakte Figuren strecken. Bei Hinterglasmalerei wird Farbe auf die Rückseite einer Glasscheibe aufgetragen, die dann eingerahmt wird. Die große geschnitzte Holzskulptur „Sarah“ ist eine Darstellung der gleichnamigen biblischen Figur. Ihr Gesicht zeigt auf der

einen Seite einen freudigen und auf der anderen Seite einen skeptischen Ausdruck als Reaktion auf die Verheißung ihrer späten Schwangerschaft. Die vier Kunstwerke wurden von Bürgermeister Kiß und Kurator Frisch mit einem herzlichen Dank entgegengenommen und haben nun im „Kuhmichel-Archiv“- einer umfangreichen Sammlung von verschiedenen Arbeiten des Siegerländer Künstlers innerhalb der Kunstsammlung Kreuztal – ihre neue Heimat gefunden.

„Uns vom Heimat- und Verkehrsverein Hüttental ist es ebenso wie Inge Kuhmichel, der Tochter des Künstlers, wichtig, dass die Werke Hermann Kuhmichels in gute Hände kommen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hier in der Kunstsammlung Kreuztal sind die Werke besser aufgehoben, als bei uns“, begründet Traute Fries vom Heimat- und Verkehrsverein Hüttental die Entscheidung.

Der Verein hatte die Exponate im Jahr 2014 von Inge Kuhmichel entgegengenommen, verbunden mit der Bitte, sie auszustellen. Die „Weiterschenkung“ an die Kunstsammlung Kreuztal hatte der Verein zuvor mit ihr abgestimmt und war dabei auf große Zustimmung gestoßen.

„Die Kunstsammlung Kreuztal hat dank des großen Engagements und der Expertise des Kurators Frank W. Frisch eine bemerkenswerte Reputation bis weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Ich freue mich sehr über diese besondere Schenkung und bin sicher, dass die Kunstwerke bei den Besuchern der Kunstsammlung großen Anklang finden werden“, so Bürgermeister Kiß.

Die Jahresausstellung der Kunstsammlung Kreuztal in der Gelben Villa in Dreslers Park kann jeden ersten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr besucht werden. Zudem finden zu verschiedenen Anlässen, z.B. bei Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms „Kreuztalsommer“ in Dreslers Park, Sonderöffnungen statt.

Der Eintritt ist immer frei. Nach telefonischer Voranmeldung sind ganzjährig auch Ausstellungsbesuche mit fachkundiger Führung für Einzelpersonen und Gruppen möglich – in diesem Rahmen kann auch das Kuhmichel-Archiv besichtigt werden. Ansprechpartner ist Kurator Frank W. Frisch (Tel.: 0170 / 4 34 90 67).

(v.l.) Ralf Schneider vom Heimat- und Verkehrsverein Hüttental mit Gipsform „Eva“, Kurator Frank W. Frisch neben der Holskulptur „Sarah“, Traute Fries vom Heimat- und Verkehrsverein Hüttental mit Hinterglasbild „der dunkle Punkt“ und Bürgermeister Walter Kiß mit Gipsform „Jan“. Foto: Stadt Kreuztal

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!