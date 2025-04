Feierliches Festwochenende zu 35 Jahre Städtepartnerschaft

(wS/fr) Freudenberg 29.04.2025 | Das Jubiläum im ungarischen Mór wird der Delegation aus Freudenberg lange in Erinnerung bleiben: Ein würdiger Festabend mit Musik, Tanz und Reden, eine Fotoausstellung, eine gemeinsame Baumpflanzung und viele weitere Erlebnisse prägten den Austausch 35 Jahre nach der Gründung der Städtepartnerschaft. „Es reicht nicht, wenn politische Vertreterinnen und Vertreter die Städtepartnerschaft wollen, es bedarf der Begeisterung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, um sie mit Leben zu füllen. Daher bedanke ich mich bei allen, die sich in den vergangenen 35 Jahren ehrenamtlich für dieses Miteinander engagiert und somit zu ihrem Gelingen beigetragen haben“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke in ihrer Festrede in der Sándor Wekerle Halle.



Mórs Bürgermeister Peter Fenyvez hatte das Wochenende gemeinsam mit Freudenbergs Bürgermeisterin sowie den Fördervereinsvorsitzenden Cecilia Parajdi und Bernd Meichelböck geplant. Zahlreiche Gäste und Wegbegleiter, darunter 12 Personen aus Freudenberg, nahmen am Festakt teil, bei dem die Stadtoberhäupter die Verbindung für die nächsten Jahre besiegelten. Als genussvollen Höhepunkt gab es eine extra angefertigte Torte mit über 300 Stücken, verziert mit den jeweiligen Stadtwappen. Das lokale Fernsehen hatte eine sehenswerte Video-produktion mit den Bildern der letzten Jahrzehnte Austausch zusammengestellt. Orchester und Tanzgruppen sorgten für die künstlerische Umrahmung.

Bereits vorab wurde anlässlich des Jubiläums ein Tulpenbaum gepflanzt.

Der Förderverein aus Mór hatte zudem den Besuch einer Tagespflege-Einrichtung organisiert sowie einige Ausflüge und Treffen gestaltet, bei denen die lange Freundschaft gepflegt wurde. In dem Zusammenhang erinnerte Bernd Meichelböck insbesondere an die gelungenen Jugendaustausche verbunden mit dem Wunsch, dass diese auch in den kommenden Jahren wieder zustande kommen und dem Verständnis untereinander dienen.

Am Samstag nahmen die beiden Fördervereine am Kochwettbewerb, dem Höhepunkt der vor Ort stattfinden St. Georgstage, teil – für das köstliche Fischgulasch wurde die Gruppe mit dem Wanderpokal belohnt.

Zum Abschluss des Besuchs sprach Freudenbergs Bürgermeisterin die Einladung zum Treffen in diesem Sommer in Freudenberg aus: „Lasst uns an dieser Freundschaft festhalten in Erinnerung an die Gründer, aus Verantwortung für friedliches Miteinander und im Blick auf die Zukunft Europas.“

Fotos: Stadt Freudenberg