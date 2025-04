Freibad öffnet am 10. Mai – Muttertags- und Rabattaktion im Familienbad Freier Grund

(wS/ne) Neunkirchen 30.04.2025 | Am 10. Mai um 9 Uhr startet die Freibadsaison in Neunkirchen. Dazu hat sich das Team des Familienbads gleich mehrere Aktionen einfallen lassen: Anlässlich des Muttertags haben alle Mütter am 11. Mai freien Eintritt. Außerdem gibt es eine Rabattaktion für alle Saisonkarten: Jugendliche erhalten fünf, Erwachsene zehn und Familien 15 Euro Preisnachlass, wenn sie ihre Saisonkarte am Eröffnungswochenende kaufen.

„Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns über viele Badegäste, die unser Bad und all seine vielfältigen Angebote besuchen“, sagt Sylvia P. Heinz, die Geschäftsführerin des Bades. Neben einem 50-Meter-Wettkampfbecken verfügt der Freibadbereich über ein Springerbecken mit 1-, 3- und 5-Meter-Brett, ein Außenplanschbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und Spielinsel.

Die Gastronomie vor Ort hält gekühlte Getränke, Eis und Snacks bereit.

In den vergangenen Wochen war der Außenbereich auf Stand gebracht worden. Nach der Säuberung der Edelstahlbecken mussten zunächst rund 3000 Kubikmeter Wasser eingefüllt und auf 22 Grad erwärmt werden. Mit der Öffnung des Freibads schließt das Hallenbad für den Publikumsverkehr. „Das hat mit dem fehlenden Personal zu tun“, erklärt Sylvia P. Heinz. Der Mangel an Rettungsschwimmern hat in den vergangenen Jahren vielerorts dazu geführt, dass komplette Bäder geschlossen bleiben mussten. „Wir suchen an einer Lösung und sind zuversichtlich, dass wir beide Bereiche mittelfristig parallel öffnen können“, so die Geschäftsführerin des Familienbades.

Mit dem Start in die Freibadsaison ändern sich die Öffnungszeiten des Bades. An Wochentagen steht es den Besuchern von 10 bis 20 Uhr, dienstags von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung, samstags, an Sonn- und Feiertagen sowie während der nordrhein- westfälischen Sommerferien hat das Bad von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Aufgrund der Baumaßnahme zum Kreisverkehr am Ortsteingang Salchendorf ist der große Parkplatz des Familienbads aktuell leider nicht nutzbar. Die Besucher werden daher gebeten, die Parkfläche vis-à-vis der Baustelle anzufahren, die sich in Fahrtrichtung Wilden befindet. Ein weiterer Parkplatz steht „Am Ludwigseck“, an der Kopfseite des Sportplatzes, zur Verfügung.

Über einen kurzen Fußweg (zunächst links am Sportplatz entlang, dann weiter zwischen Sportplatz und Angelweiher) gelangt man zum Ausweichparkplatz des Bades. Von dort aus führt der Weg dann entlang der Jung-Stilling- Straße zum Freibadeingang.

Übrigens: Wer immer auf dem neuesten Stand sein möchte, was besondere Angebote, geänderte Öffnungszeiten oder Events im Familienbad angeht, erfährt dies über den WhatsApp-Kanal des Bades. Dazu einfach den QR-Code scannen und alle Infos problemlos abrufen.