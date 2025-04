Für Markus aus Wilnsdorf: Stammzellspender/in dringend gesucht

(wS/dkms) Wilnsdorf 30.04.2025 | Markus aus Wilnsdorf leidet an Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben.

Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen sein Familie und ihr Freundeskreis alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am 4. Mai im Haus Heimat in Rudersdorf registrieren.

Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich über www.dkms.de/markus ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

Markus ist ein Mensch, der für andere da ist. Der 46-Jährige liebt das Leben in der Natur, wandert gerne, arbeitet mit Holz, und hat im Garten für seine vier Zwergkaninchen ein kleines Paradies erschaffen – gemeinsam mit seinen drei Kindern im Alter von 9, 15 und 17 Jahren. Er und seine Frau genießen die Ausflüge mit der Familie – zuletzt verbrachten sie einen wunderschönen Sommerurlaub in den Niederlanden.

Doch seit Dezember 2024 ist nichts mehr, wie es war. Tom fühlte sich zunehmend schwach. Lange blieben die Symptome rätselhaft. Erst im März brachte ein Krankenhausaufenthalt die erschütternde Gewissheit: Akute Leukämie.

Seitdem kämpft Markus – mit Stärke, Geduld und Hoffnung. Derzeit befindet er sich in stationärer Behandlung und lebt in Isolation. Sein Immunsystem ist durch die aggressive Chemotherapie stark geschwächt. Für ihn ist klar: Die beste Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Was Markus besonders bewegt: Vor 20 Jahren ließ er sich selbst bei der DKMS registrieren, ohne besonderen Anlass – einfach, weil er helfen wollte. „Ich wollte Leben retten, ganz einfach“, sagte er damals. Nun ist er selbst auf die Hilfe anderer angewiesen.

Die Familie, Freunde und Nachbarn rufen deshalb gemeinsam mit der DKMS zur Registrierung auf.

Die Suche nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin läuft auf Hochtouren. Je mehr Menschen sich registrieren, desto höher ist die Chance, dass Markus – und viele andere – eine zweite Lebenschance bekommen.

DKMS Registrierungsaktion:

Sonntag, den 04.05.2025

von 12:00 bis 16:00 Uhr

Haus Heimat Rudersdorf, Johannalandstr. 2, 57234 Wilnsdorf-Rudersdorf

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Markus und anderen Patient:innen helfen und sich vor Ort registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer digitalen Einwilligungserklärung, wird mit Hilfe von drei medizinischen Wattestäbchen ein Wangenschleimhautabstrich genommen, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Da die Registrierung auf digitalem Wege stattfindet, bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.

Wer am 4. Mai keine Zeit hat sich vor Ort in Rudersdorf zu registrieren, kann sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/markus die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN DE28 7004 0060 8987 0008 45

Verwendungszweck: Markus

Markus aus Wilnsdorf leidet an Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist für den 46-Jährigen überlebenswichtig.

.

