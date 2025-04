Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen bietet Workshops für Schulen an

(wS/dia) Siegen 30.04.2025 | Premiere am Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen: Mit der Pestalozzischule aus Siegen startete an der Virchowstraße das neue Workshop-Angebot der Bildungsstätte. Schulen aus Siegen und dem Umland können sich dafür anmelden. Die Jugendlichen erhalten dabei ein bis drei Tagen lang einen Einblick in den Alltag von Pflegeberufen.

Buchbar sind drei Workshop-Angebote, entweder als Paket oder einzeln. „Wir wollen zeigen, wie attraktiv die Berufe in der Pflege sind“, erläutert die stellvertretende PBZ-Leiterin Andrea Wolf. Dass kompakte Angebote dafür bestens geeignet sind, davon überzeugten sich die Schüler der Siegener Pestalozzischule. Drei Gruppen der Bildungsstätte entschieden sich für Workshop Nummer 1, „Gemeinsam gegen Viren und Bakterien – die Bedeutung von Händehygiene im Krankenaus und im Alltag“.

Mit vielen praktischen Übungen wurde ihnen das richtige Händewaschen und –desinfizieren nähergebracht. Und natürlich ging es mit der Theorie im Hinterkopf auch in die Praxis: Der Workshop umfasste einen Besuch der Zentralen Notaufnahme am Diakonie Klinikum Jung-Stilling.

Ausgearbeitet hat das PBZ-Team zudem Workshop 2 mit dem Titel „Heartbeat – Einladung zum Thema Herz“. Hier gibt es Übungen zum Blutdruck- und Pulsmessen sowie in erster Hilfe. Im praktischen Teil wird ein Besuch des Herzkatheterlabors angeboten. Hoch hinaus geht es bei Workshop 3 zum Thema „Jetzt wird’s spritzig“ – Spritzen geben“. Nach dem Theorie-Teil im PBZ kann das Landedeck am „Stilling“ besichtigt werden.

„Mit der Berufserkundung haben wir ein breites Angebot geschaffen“, sagt Andrea Wolf. Einblicke erhalten die Schüler – eingeladen sind Acht- bis Zwölftklässler – zum einen in die generalisierte Pflegeausbildung. Informationen liefern die Experten an der Virchow- und Wichernstraße zum anderen auch zur Ausbildung als Pflegefachassistenz oder dem Freiwilligen Sozialen Jahr.

Weitere Informationen zum PBZ gibt es unter www.pbz-diakonie-sw.de. Fragen zu den Workshops beantwortet das Sekretariat unter Telefon 0271/333 6481 oder per Email an anja.frevel@diakonie-sw.de.

Hände sauber? Mit der „Schwarzlicht-Kiste“ können Bakterien und Keime sichtbar gemacht werden.

