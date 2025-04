Städtebauförderung: Land unterstützt Projekt in Neunkirchen/Wahlkreis Siegen-Wittgenstein

(wS/cdu) Neunkirchen 30.04.2025 | Seit mehr als 50 Jahren fördern das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund im Rahmen der Städtebauförderung Bauprojekte in Städten und Gemeinden. Ziel ist es, brachliegende Flächen sinnvoll zu nutzen und Orte zu schaffen, an denen Menschen gerne leben, arbeiten und sich treffen. Städte und Gemeinden sollen als Wirtschafts-, Wohn-, Lebens- und Naturstandorte gestärkt werden.

In diesem Jahr fließen rund 302 Millionen Euro in 133 Projekte in Nordrhein-Westfalen – von der Umgestaltung von Plätzen bis zur Sanierung alter Gebäude. Eine Liste aller Projekte hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW jetzt veröffentlicht.

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Kamieth: „Städte verändern sich ständig – es gibt immer etwas zu renovieren oder neu zu gestalten. Deshalb steht auch in diesem Jahr die Städtebauförderung an der Seite unserer Städte und Gemeinden und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt zusammen mit dem Bund solche Projekte mit insgesamt rund 302 Millionen Euro. Mit den Finanzmitteln der Städtebauförderung, mit denen 133 Bauvorhaben gefördert werden, können wichtige Projekte für unsere Gesellschaft vorangetrieben und die Anziehungskraft unserer Städte kann gestärkt werden. Das sind auch für uns gute Nachrichten: Denn insgesamt fließen 1,347 Mio. Euro in die Umgestaltung der Ortsmitte von Neunkirchen. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzungsförderung: Der nun folgende Finanzierungsabschnitt betrifft insbesondere die Umnutzung des ehemaligen Sparkassengebäudes, in das u. a. die Bibliothek einziehen wird. Darüber freue ich mich – denn diese Förderung hilft ganz konkret vor Ort.“

An der Finanzierung der ausgewählten Projekte des Städtebauförderprogramms 2025 werden sich nach aktueller Planung die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit rund 150,3 Millionen Euro und die Bundesrepublik Deutschland mit rund 149,2 Millionen Euro beteiligen.

Jens Kamieth MdL – Abgeordneter für den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein

