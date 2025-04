Tradition und Bildungsarbeit vereint: Bürgermeister Kiß stellt gemeinsam mit Kindern den Maibaum in der Innenstadt auf

(wS/kr) Kreuztal 30.04.2025 | Dank der tatkräftigen und kreativen Unterstützung von Kindern des städtischen Kindergartens Buschhütten steht auch in diesem Jahr wieder ein bunt geschmückter Maibaum auf dem Roten Platz in Kreuztals Mitte.

Die Mädchen und Jungen machten sich am frühen Mittwochvormittag auf den Weg in die Stadtmitte. Im Gepäck hatten sie viele bunte Bänder, die sie mit viel Freude und großem Eifer an einer stattlichen Birke anbrachten – tatkräftig unterstützt von Bürgermeister Walter Kiß. Sehr gespannt und aufmerksam verfolgten sie anschließend das Aufstellen des fertig geschmückten Maibaumes.

Als kleines Dankeschön gab es von Bürgermeister Kiß für jedes Kind ein Büchlein und eine Süßigkeit. Hochzufrieden und um eine Erfahrung reicher machten sich die gut gelaunten Mädchen und Jungen anschließend zurück auf den Weg in ihren Kindergarten. Den Maibaum können die Kinder zusammen mit ihren Eltern noch den ganzen Mai hindurch in der Stadtmitte bewundern.

Fotos: Stadt Kreuztal

.

