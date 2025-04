Waldbrand in Olpe-Stachelau: Schneller Einsatz der Feuerwehr stoppt Ausbreiten der Flammen – Brand unter Kontrolle

(wS/red) Kreis Olpe – Stachelau – 30.04.2025 | Flächenbrand in Olpe-Stachelau schnell eingedämmt – Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, wurde die Feuerwehr Olpe mit dem Alarmstichwort „Feuer 2 / Waldbrand bis 1 000 m²“ in den Ortsteil Stachelau gerufen. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Rauch über dem betroffenen Gebiet. An einem Hang brannte es; das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten.

Neben der Feuerwehr war vorsorglich auch der Rettungsdienst alarmiert, um bei Bedarf schnell Hilfe zu leisten. Aktuell – Stand 16 : 20 Uhr – ist das Feuer unter Kontrolle, Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

