Heimattreffen: Hilchenbach lebendig gestalten

(wS/hi) Hilchenbach 01.04.2025 | Sie investieren viel Zeit, Kreativität, Mühe und setzen sich mit Herzblut für Hilchenbach ein: 19 Teilnehmende sind vor Kurzem der Einladung der Stadt Hilchenbach in den kmd nachgekommen und haben über ihre Tätigkeiten als Ortsheimatpfleger oder als Mitglied in heimatpflegenden Vereinen informiert.

Vertreten waren das Landwirtschaftsmuseum Hadem, die Dorfgemeinschaften Müsen und Oechelhausen, die Heimatvereine Ruckersfeld, Dahlbruch, Lützel, Vormwald und Helberhausen-Oberndorf, der Geschichtsverein, der Verein Altenberg und Stahlberg sowie die Ortsheimatpfleger aus Hadem, Allenbach, Dahlbruch und Müsen.

Im Austausch wurde deutlich, wie stark sich die Männer und Frauen für ihre Dörfer engagieren: Sie planen besondere Ausstellungen in den Museen, organisieren Vorträge und Trödelmärkte, veranstalten Feste und gestalten Wanderwege. Kurz gesagt: Sie begeistern sich und andere für ihre Heimat.

Markus Köppen als Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses der Stadt Hilchenbach sowie seine Vertreterin Renate Becker ermutigten die aktiven Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher, die Heimat weiterhin mit ihren vielfältigen Angeboten lebendig zu gestalten: „Wir ziehen den Hut vor Ihrer Leistung!“

Vor Probleme stellt die Ehrenamtlichen teilweise die Bewerbung um Fördermittel.

Alina von Germeten aus dem Referat des Bürgermeisters betonte, dass die Stadtverwaltung gerne bei der Antragstellung behilflich ist. Außerdem stellte sie verschiedene Fördermöglichkeiten vor. Beispielsweise lobt die Stadt Hilchenbach auch 2025 den Heimatpreis aus. Bewerbungen werden bis 31. August entgegengenommen.

Auch die Kleinprojekte-Förderung im Rahmen von LEADER ist eine Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu erhalten. Olaf Kemper, stellvertretender Vorsitzender des Heimatbundes Siegerland Wittgenstein, lobte, dass Hilchenbach und seine Stadtteile aufgrund der vielseitigen Aktivitäten häufig Thema bei Sitzungen des Kreisheimatbundes sind. Außerdem berichtete er, dass der Kreisheimatbund anlässlich seines 30-jährigen Bestehens am 3. Oktober ein Fest an der Wasserburg in Hainchen plant.

Abschließend nahmen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Angebot einer Führung durch die Räumlichkeiten des kmd gerne an.

Das nächste Treffen der Hilchenbacher Ortsheimatpfleger und der heimatpflegenden Vereine wird Anfang 2026 in der Kapellenschule in Helberhausen stattfinden.

Beim Treffen im kmd tauschten sich die Hilchenbacher Ortsheimatpfleger und die heimatpflegenden Vereine über ihre vielseitigen Aktivitäten aus.

