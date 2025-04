Jugendfeuerwehr Halberbracht besucht Rettungshubschrauber Christoph 25 in Siegen

(wS/ots) Siegen – Lennestadt 18.04.2025 | Ein ganz besonderer Übungsabend stand in den Osterferien für die Jugendfeuerwehr Halberbracht der Freiwilligen Feuerwehr Lennestadt auf dem Dienstplan: Neun Jugendliche und vier Ausbilder der Einheit machten sich auf den Weg zum Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen, um dort den Rettungshubschrauber Christoph 25 zu besichtigen.

Hoch oben auf dem Dach der Klinik erhielten die Nachwuchskräfte der Feuerwehr einen spannenden Einblick in die Welt der Luftrettung. Pilot und

Notfallsanitäter (HEMS) der Besatzung nahmen sich viel Zeit, um die Technik des Helikopters zu erklären und die zahlreichen Fragen der interessierten Jugendlichen zu beantworten.

Wie findet der Hubschrauber mit seinem „Navi“ die Einsatzstelle? Wofür sind eigentlich die Pedale im Cockpit? Wie viel Leistung bringt der Christoph 25 auf und in welcher Höhe kann er fliegen? Was passiert, wenn während des Fluges etwas kaputtgeht? Und natürlich: Was kostet ein solcher Helikopter überhaupt – und ein Einsatz? Diese und viele weitere Fragen wurden von den erfahrenen Crewmitgliedern mit viel Geduld und Fachwissen erklärt.

Neben der technischen Ausstattung des Rettungshubschraubers erhielten die Jugendlichen auch einen Eindruck vom Arbeitsalltag der Luftretter und den Herausforderungen, die mit Einsätzen aus der Luft verbunden sind.

Die Feuerwehr Lennestadt – Einheit Halberbracht bedankt sich herzlich beim gesamten Team des Christoph 25 für den freundlichen Empfang und die eindrucksvolle Führung. Solche Einblicke sind nicht nur eine wertvolle Ergänzung zur feuerwehrtechnischen Ausbildung, sondern motivieren auch, den Weg in den aktiven Feuerwehrdienst weiter zu verfolgen.

Fotos: Feuerwehr Lennestadt