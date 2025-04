Musik, Tanz und gute Laune: Stadt Siegen lädt am 8. Mai zum beliebten Seniorenfest ein

(wS/si) Siegen 01.04.2025 | Am Donnerstag, 8. Mai 2025, lädt die Stadt Siegen wieder zu der beliebten Seniorenveranstaltung „Wie einst im Mai“ ein. Das bunte Programm beginnt um 14.30 Uhr im Leonhard-Gläser-Saal in der Siegerlandhalle. Bei Kaffee und Kuchen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Zu hören und sehen sind der Volksliederkreis des AWO-Ortsverbandes Freudenberg, Tanzgruppen des Kinder- und Jugendtreffs Am Heidenberg und ein Kinderchor der Fritz-Busch-Musikschule Siegen. Für musikalische Unterhaltung sorgt außerdem Alleinunterhalter Gregor Kölsch mit seiner Ukulele.

Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 10. April. Karten gibt es in den Bürgerbüros der Rathäuser Siegen, Weidenau und Geisweid sowie im Familienbüro in Weidenau (ehemaliges „Foto Saal“-Gebäude). Der Eintritt kostet acht Euro und beinhaltet Kaffee und Kuchen.

Inhaber des Siegener Ausweises oder der Ehrenamtskarte erhalten eine Freikarte.

Restkarten sind am Veranstaltungstag ab 13.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es beim Geschäftsbereich Leben im Alter. Ansprechpersonen sind Gabriele Wiecker und Volker Reichmann unter (0271) 404-2202 oder 0271 404-2434 sowie per E-Mail an seniorenservice@siegen.de.