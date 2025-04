Nach Handballspiel in Ferndorf: Mannschaftsbus aus Nordhorn steckt stundenlang in Kreuztal fest

(wS/ots) Kreuztal 29.04.2025 | Am Montagabend (28.04.2025) fand in der Stählerwiese in Kreuztal ein Heimspiel des TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga statt. Gegner war die HSG Nordhorn-Lingen.

Nach Spielende wollte sich der Mannschaftsbus der Gäste gegen 22:45 Uhr auf den Heimweg Richtung Emsland machen. Nach ersten Erkenntnissen bescherte das Navigationsgerät des Busses der Heimfahrt jedoch ein jähes Ende. Nachdem es erst durch die Ratzebuschstraße ging, führte der Weg anschließend die Straße „Steiler Weg“ hinunter. An der Kreuzung zur Hagener Straße blieb der Bus stecken.

Da der Bus weite Teile der Fahrbahn blockierte, kam die Polizei zur Absicherung der Gefahrenstelle dazu. Ein Abschleppdienst kümmerte sich schließlich darum, das Gefährt aus seiner Lage zu befreien. Erst gegen kurz nach 2 Uhr konnte der Heimweg angetreten und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

